デヴィ夫人」ことデヴィ・スカルノ（85）が、１月23日に自身の事務所に勤務していたマネージャーへの傷害の疑いで書類送検されたと報じられた。事件は昨年10月28日深夜、愛犬の死に対して気が動転したデヴィ夫人が動物病院内で騒動を起こしていた。その際、止めようとしたマネージャーに対して、暴行を振るっていた。フライデーデジタルは、動物病院で起こしていたデヴィ夫人の騒動の様子などを詳細に報じていた。’25年11月10日