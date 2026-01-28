デヴィ夫人を４日間の密着取材タレントの「デヴィ夫人」ことデヴィ・スカルノ氏（85）が、１月23日に自身の事務所に勤務していたマネージャーへの傷害容疑で、書類送検されたと報じられた。事件が起きたのは昨年10月28日の深夜のこと。東京・渋谷区にある動物病院で、入院していた愛犬の死を知らされたデヴィ夫人が、院内で激高。壁を蹴るなどして暴れたところ、制止しようとした30代女性マネージャーに暴行を加え、軽傷を負わせた