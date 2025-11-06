アップルはiPhone向けOSのメジャーアップデートとして「iOS 26.1」をリリースしました。

↑最新版のOSが配信中。

iOS 26.1では、「AirPods」でのライブ翻訳が日本語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語、イタリア語に対応。また、AirPodsのライブ翻訳では読み上げられる翻訳を聞いてハンズフリーで内容を追うことができます。

iOS 26のインターフェイス「Liquid Glass」の設定では、外観をデフォルトの「クリア」な見た目（＝透明度が高く、下にあるコンテンツが透けて見える）にするか、不透明度を上げてコントラストを強くする「色合い調整」にするかを選択できます。

アラームとタイマーでは、停止するためにスワイプ操作が必要となりました。さらにロック画面では、カメラを起動するスワイプ操作をオフにするオプションも搭載されています。

iOS 26.1は「iPhone 11」シリーズ以降、および「第2世代iPhone SE」に対応しています。ダウンロードは設定アプリの一般→ソフトウェアアップデートから可能。ぜひアップデートを。

Source: MacRumors

