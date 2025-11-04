この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで話題の『ポイント1000%還元・10万pt当たる!? 11月の注目キャッシュレス決済キャンペーン4選』にて、ポイ活YouTuberの鬼丸征也氏が11月4日からスタートした主要クレジットカード・プリペイドカード系キャンペーンの攻略法を熱弁した。動画冒頭で「韓国のおばさんみたいな髪型で今日もやっていきたい」とジョークを飛ばしつつ、今月の狙うべきキャッシュレスキャンペーン4件を一挙紹介している。



まず取り上げたのは、三井住友カードとPayPayを組み合わせてポイント最大1000%還元（10倍）が狙える激アツ企画。エントリー不要で対象カードで500円以上決済すれば、「外れたとしても必ず100ポイントはもらえる」「5000円決済して最大5万ポイントが当たるかも」と自身のオススメ度を強調。「個人的にはこのキャンペーンはおすすめなのかな」と独自の見解を述べ、「忘れないうちに早めに5000円だけでも決済しておいた方がいい」と呼びかけた。



続いてPayPayカード限定の10万ポイント抽選キャンペーンや、ANA PayのプリペイドID決済キャンペーンも詳細に解説。「ANA Pay ID決済の山分けは珍しい」「お久しぶりの方は100万円山分けに乗れる」など、普段ポイ活に慣れている人にも新鮮な注目ポイントを説明。そしてd払いネットショッピングの20%～40%還元キャンペーンでは、「このキャンペーンって還元率を倍増させることができる」「エントリー忘れず、この11月10日か15日に全力投球」と参加必須日をズバリ指摘。「本当に併用できるのかと不安な人も安心してください、『併用可能』と明記されています」と、自ら検証済みの裏技も披露した。



締めくくりとして鬼丸氏は「参加したい方は忘れちゃいそうなので今のうちにカレンダーアプリにでもリマインドを登録しておいてください。キャンペーンURLは全部概要欄に貼っておきますので、そちらから忘れずにエントリーを」と視聴者に改めて注意を呼びかけ。「この動画で紹介した以外のお得なキャンペーンなども併せて確認して」と動画をまとめ、有意義な“激アツ11月”攻略法で締めた。