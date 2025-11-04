

HANA

BMSG×CHANMINA GIRLS GROUP AUDITION PROJECT2024 “No No Girls”から誕生した７人組ガールズグループHANAが4日、都内で開催された『第42回ベストジーニスト2025』発表会に登壇。『協議会選出部門』で受賞した。

ジーンズ協議会は、“最もジーンズが似合う有名人”を決定する『第42回ベストジーニスト2025』の授賞式を2025年11月4日に開催。「ベストジーニスト」は、『一般選出部門』『協議会選出部門』『次世代部門』の3つの部門があり、各部門ごとに、毎年選出・表彰される。

今年7月にリリースした楽曲「Blue Jeans」が話題のHANA。彼女たちの「ありのままの自分を肯定することの重要性、内面からくるその人らしさを尊重する姿勢」が、ジーンズ協議会が掲げる「Keep on your Jeans Spirits」の精神に相通じるものがあるとして、今回の受賞が決定した。

オーディション番組でのメンバーそれぞれの努力と困難を乗り越える姿は多くの人に勇気と感動を与えてきたHANA。まさに内面から輝く魅力が「ベストジーニスト」のキーメッセージ「Keep on your Jeans Spirits」と重なった。「名誉ある賞をいただけて光栄に思います。私たちは今年7月に『Blue Jeans』という楽曲をリリースさせていただいたのですが、今年にこのような素敵な賞を受賞させていただき、とても嬉しく思います」と、喜びを語った。

メンバーのNAOKOは、「普段練習着からたくさんのジーンズを愛用しておりまして、パンツの太さから細さ、色の濃さや薄さで、たくさんの種類があるように、私達もいろんな姿だったり、表現できるものたくさんあるなと思ったので、これからも精進してまいります」と、ジーンズ愛を交えながら今後の活躍を誓った。

『第42回ベストジーニスト2025 』は、SNS調査による投票形式によって決定する『一般選出部門』では男性は目黒蓮が2年連続受賞。女性は今田美桜が初めて受賞した。『協議会選出部門』ではKōki,、みなみかわ、松本若菜、HANAが、『協議会選出部門 特別貢献賞』では花江夏樹が、『次世代部門』では猪又湊哉選手、紺野彩夏が選ばれた。さらに、長きにわたり世界中の人々に夢と冒険を届け、世代を超えて愛され続けており、個性豊かなポケモンたちが織りなす物語は、国や言語の壁を越え、多くの人々をつなぐ架け橋となっているとして『協議会選出部門 特別貢献賞』に株式会社ポケモン／株式会社ポケモンセンターが選出された。