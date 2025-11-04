『Fate/Zero 星海社創立15周年記念 限定愛蔵版』（著者：虚淵玄／販売：星海社）が2025年11月11日（火）18:00より、2025部オンライン限定先着で発売される。

【写真】特注アタッシェケースに封入 金色に輝く『Fate/Zero』書籍

星海社の創業と軌を一にして商業出版がスタートした『Fate/Zero』。本作、そして星海社の15周年を記念し、特注アタッシェケースに込められた限定愛蔵版が登場。

特注アタッシェケースはひとつひとつが職人のハンドメイド。製鞄ひと筋60年、伊藤製鞄の職人魂が実本のサイズと寸分違わぬ精度による「Zero」のためだけの装いを実現した。

また本商品の2025部すべてが虚淵玄の直筆サイン入りの仕様となっている。サインは『Fate/Zero Ⅰ 第四次聖杯戦争秘話』の巻頭遊び紙に直筆される。

書籍は全面コールドフォイルゴールド表紙。純度と説得力のあるゴールド表現を求め、全面コールドフォイルによる箔押しという技術力を要する表紙の仕様にTOPPANが挑んだ。

また本編にプラスしてTYPE-MOON BOOKS版に収められていたサーヴァントのステータス入りイラスト及び『Fate/Zero』のBlu-rayボックスセットなどを彩ったイラスト作品がパンフレットとして収録される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）