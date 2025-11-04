この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「SHO【Traveler】」で、「【消える町】再開発で追い出された人々──ゴーストタウン化した町の雰囲気が世界の終わりだった…」と題した動画を公開した。

動画では、台湾の桃園市大園区にある竹圍里という、かつて3000人以上が暮らした町が空港の再開発計画によってゴーストタウン化していく様子を伝えている。SHO氏が訪れた町は、建物の入り口がベニヤ板で塞がれ、人の気配がほとんどない静寂に包まれていた。「本当に人が消えた町」「世界の終わりみたいな雰囲気」とSHO氏は語る。

この変化の背景には、台湾最大級の再開発計画「桃園航空城」がある。これは桃園国際空港の周辺約4500ヘクタールを整備し、新たな都市を築くという壮大なプロジェクトだ。この計画に伴い、住民たちに立ち退きが求められた。しかし、「家を守りたい」「土地を返してほしい」といった声も上がり、住民による反対運動も起きたという。

SHO氏によれば、立ち退きを拒む人々は、不十分な補償金の問題や、先祖代々の土地を離れたくないという思いを抱えているという。現在も約500人がこの町に住み続けているが、多くの家屋は持ち主を失い、静かに朽ち果てていた。動画は、発展の裏で静かに消えていく町の姿を記録しており、そこに暮らした人々の歴史や思いに考えを巡らせるきっかけを与えてくれるだろう。

YouTubeの動画内容

00:41

なぜこの町は「ゴーストタウン」になったのか？
03:53

東京ドーム900個分「桃園航空城」計画とは
04:13

住民が立ち退きを迫られる理由と補償問題
11:33

「世界の終わりみたいな雰囲気」ゴーストタウンの今

