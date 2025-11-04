25年FIFPROワールドイレブンが決定！ バロンドール受賞のデンベレを筆頭にパリSGから最多５名が選出
現地11月３日、FIFPRO（国際プロサッカー選手会）が2025年の男子ワールドイレブンを発表した。
選ばれた11人は、2024-25シーズンにクラブと代表で優れたパフォーマンスを披露した選手たち。そのなかで、2025年バロンドール受賞者のウスマンヌ・デンベレを筆頭に、昨季のチャンピオンズリーグを制したパリ・サンジェルマンからは最多５名が選出された。
68か国、２万6000人以上のプロ選手による投票で決定したイレブンは以下のとおり。
GK
ジャンルイジ・ドンナルンマ（パリ・サンジェルマン／イタリア）※現在はマンチェスター・シティに所属。
DF
アシュラフ・ハキミ（パリ・サンジェルマン／モロッコ）
フィルジル・ファン・ダイク（リバプール／オランダ）
ヌーノ・メンデス（パリ・サンジェルマン／ポルトガル）
MF
コール・パーマー（チェルシー／イングランド）
ジュード・ベリンガム（レアル・マドリー／イングランド）
ペドリ（バルセロナ／スペイン）
ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン／ポルトガル）
FW
ラミネ・ヤマル（バルセロナ／スペイン）
キリアン・エムバペ（レアル・マドリー／フランス）
ウスマンヌ・デンベレ（パリ・サンジェルマン／フランス）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】パリSGから最多５名が選出！ 2025年FIFPRO男子ワールドイレブン
選ばれた11人は、2024-25シーズンにクラブと代表で優れたパフォーマンスを披露した選手たち。そのなかで、2025年バロンドール受賞者のウスマンヌ・デンベレを筆頭に、昨季のチャンピオンズリーグを制したパリ・サンジェルマンからは最多５名が選出された。
68か国、２万6000人以上のプロ選手による投票で決定したイレブンは以下のとおり。
GK
ジャンルイジ・ドンナルンマ（パリ・サンジェルマン／イタリア）※現在はマンチェスター・シティに所属。
アシュラフ・ハキミ（パリ・サンジェルマン／モロッコ）
フィルジル・ファン・ダイク（リバプール／オランダ）
ヌーノ・メンデス（パリ・サンジェルマン／ポルトガル）
MF
コール・パーマー（チェルシー／イングランド）
ジュード・ベリンガム（レアル・マドリー／イングランド）
ペドリ（バルセロナ／スペイン）
ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン／ポルトガル）
FW
ラミネ・ヤマル（バルセロナ／スペイン）
キリアン・エムバペ（レアル・マドリー／フランス）
ウスマンヌ・デンベレ（パリ・サンジェルマン／フランス）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】パリSGから最多５名が選出！ 2025年FIFPRO男子ワールドイレブン