25年のバロンドールを受賞したデンベレ。（C）Getty Images

　現地11月３日、FIFPRO（国際プロサッカー選手会）が2025年の男子ワールドイレブンを発表した。

　選ばれた11人は、2024-25シーズンにクラブと代表で優れたパフォーマンスを披露した選手たち。そのなかで、2025年バロンドール受賞者のウスマンヌ・デンベレを筆頭に、昨季のチャンピオンズリーグを制したパリ・サンジェルマンからは最多５名が選出された。

　68か国、２万6000人以上のプロ選手による投票で決定したイレブンは以下のとおり。
 
GK 
ジャンルイジ・ドンナルンマ（パリ・サンジェルマン／イタリア）※現在はマンチェスター・シティに所属。

DF 
アシュラフ・ハキミ（パリ・サンジェルマン／モロッコ
フィルジル・ファン・ダイク（リバプール／オランダ） 
ヌーノ・メンデス（パリ・サンジェルマン／ポルトガル

MF 
コール・パーマー（チェルシー／イングランド） 
ジュード・ベリンガム（レアル・マドリー／イングランド）
ペドリ（バルセロナ／スペイン） 
ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン／ポルトガル

FW 
ラミネ・ヤマル（バルセロナ／スペイン） 
キリアン・エムバペ（レアル・マドリー／フランス） 
ウスマンヌ・デンベレ（パリ・サンジェルマン／フランス） 

