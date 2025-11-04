1:2:3の超覚えやすい、絶品みそだれ配合で『豚肉の味噌焼き』がごはん泥棒すぎ！

ボリューム満点の豚ロースを、人気のみそだれで。黄金比率で作れば、からめるだけで味が決まり、豚肉とキャベツのおいしさが引き立ちます。

超簡単なのに絶賛まちがいなし！ 冷めてもおいしいから、お弁当のおかずにもぴったりです。

『豚肉のみそ焼き』のレシピ

材料（2人分）

豚ロース肉（とんカツ用）……2枚（約240g）

キャベツの葉……3枚（約150g）

小麦粉……大さじ1

〈みそだれ〉

砂糖……大さじ1

みそ……大さじ2

酒……大さじ3

サラダ油……小さじ2

作り方

（1）キャベツは小さめの一口大にちぎる。豚肉は脂身と赤身の境目に切り目を入れて筋を切り、両面に小麦粉をまぶす。みそだれの材料を混ぜ合わせる。

POINT

豚肉は脂身と赤身の境目に数カ所、包丁の刃先を深く刺して筋を切ることで、焼いたときにそり返りにくくなります。

（2）フライパンにサラダ油を中火で熱し、豚肉を盛りつけたときに上になる面を下にして並べ入れる。そのまま3分焼いて上下を返し、余分な脂を拭いて（1）のみそだれを加える。全体にからめ、かるくとろみがついたら豚肉を器に盛る。同じフライパンにキャベツを入れてみそだれを全体にからめ、ふたをして中火で1分ほど蒸し焼きにし、豚肉に添える。

焼いた瞬間から食欲をそそる香ばしさ。甘辛いみそだれがしみた豚肉は、ごはんが止まらなくなるおいしさです。晩ごはんにもお弁当にも、ぜひ作ってみてくださいね♪

（『オレンジページ』2025年11月2日号より）