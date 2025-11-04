「別れまして」オズワルド伊藤、4年交際の蛙亭イワクラと破局…衝撃の告白にスタジオ騒然
お笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介（36歳）が、11月2日に放送されたバラエティ番組「チャンスの時間」（ABEMA）に出演。約4年間にわたりオープンに交際してきた蛙亭・イワクラ（35歳）と破局したことを明かした。
番組は今回、お笑いトリオ・リンダカラー∞のりなぴっぴが、芸人たちの悩みを占い、アドバイスを授ける新企画「バシッと言っちゃうかもよ りなぴっぴの館」を実施。オズワルド伊藤が「りなぴっぴの館」を訪れ、“衝撃事実”をメディア初告白する展開となった。
番組では「強いていうなら仕事関係。ここ数年、仕事が増えもしなければ減りもしない」と語った伊藤の“今後の転機”を、りなぴっぴがタロットで占うことに。1月から12月までをあらわすカードをめくったりなぴっぴは、9月のカードを指して「相当悩んでます」「1人でずっと考えてる」と切り込んでいく。
さらに、絵柄が逆さまに出たカードを「（正位置であれば）考えていることが大事な時期だけど、（逆さまだから）考えていることがあんまり良くない」と、現在悩んでいることに意味がないと断言。そこで千鳥・ノブが「イワクラさんに相談しないんですか？」と問いかけると、伊藤は「別れまして…」と、イワクラとの破局を告白した。
突然の発表にスタジオ一同騒然。千鳥・大悟も「わしも聞いてない」と驚く中、伊藤は「すっごい当たってる」と、まさにりなぴっぴが指摘した9月の出来事だったと明かした。そして「大悟さんと1か月前収録終わりに飲んで、珍しくアドバイスというか、お叱りまでいかないんですけど、そういう話をさせてもらった。落ち込んで朝7時まで飲んで、家帰って仕事に行った時に、『話がある』というLINEが来てた」「その日、夜2人で話し合って…」と振り返った伊藤。リンダカラー∞のDenが思わず「さっきと顔が違うよ、伊藤さん！」とツッコミを入れる場面もあった。
「表で言ったのは今日が初めて」「俺が言ったというか導き出された」と語った伊藤に、千鳥は「さすが」「大手柄です」とりなぴっぴを称賛。その後、破局を迎えた伊藤とイワクラの今後を占ったりなぴっぴの助言に伊藤は「恐ろしくスッキリしてます」と語った。
