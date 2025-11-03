ジャクリジャパン（Jackery Japan）は10月27日、新型ポータブル電源「Jackery ポータブル電源 600 New」を発売した。価格は8万6000円。公式ストアやAmazon.co.jpなどで購入できる。発売記念として、11月14日まで35％オフのセールを実施する。

定格出力は500W（最大瞬間1000W）で、容量は640Wh。スマートフォンやノートPCの充電だけではなく、500W以下の家電も稼働できる。重さは6.4kgで、大きさは横31.1×縦20.5×高さ15.7cm。

A4用紙との比較

UPS（無停電電源装置）機能とパススルー機能を搭載し、停電時も低出力デバイスへ連続給電ができる。また、低出力状態で6時間後にスリープになる「省エネモード」をワンタッチで設定できる。アプリには対応しない。

省エネモードにワンタッチで切り替えられる

高耐久のLFP（リン酸鉄系）バッテリーを採用し、毎日充電しても約10年以上使用できるという。「ChargeShieldテクノロジー2.0」や高性能BMSを搭載し、最短1.7時間でのフル充電に対応。過充電や過放電の対策もとられている。雷サージ保護により、落雷などによる電力変動から接続機器を守る設計。