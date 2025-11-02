【ZARAのグレー】がきれい見え！ 40・50代の秋冬に♡「一押しセーター」

黒より軽やかでベージュより締まるグレー。着こなしに取り入れれば、大人女性にちょうど良い抜け感とおしゃれさをプラスできそうです。なかでも【ZARA（ザラ）】の「グレーセーター」は、地味にならずにきれい見えするデザインが魅力的。40・50代の秋冬コーデで頼りになるかも。

襟付きで上品見えするグレーセーター

【ZARA】「プレーンニットポロセーター」\5,990（税込）

柔らかなグレーマールカラーで、大人女性の抜け感を演出できそうなポロセーター。襟付きデザインとフロントボタンがクラシカルで、上品見えのポイントに。ホワイトパンツを合わせれば、清潔感あふれる大人のフレンチスタイルが楽しめそう。スカートならよりフェミニンな着こなしになり、休日のお出かけコーデにもおすすめです。

バックデザインがアクセントに

【ZARA】「バックレースアップニットセーター」\5,990（税込）

一見シンプルなグレーセーターながら、背中のレースアップディテールが印象的な一枚。ウエストをマークできるデザインで、スタイルアップ効果に期待できそうです。落ち着いたグレーで、派手になりすぎず大人の余裕を演出。コーデのアクセントをバックに忍ばせることで、センスの良さをアピールできるかも。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M