¡¡8·î17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¡¢½÷Í¥¤Î²ÃÆ£¥í¡¼¥µ¡Ê40¡Ë¤¬½Ð±é¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¾¾°æÂçÊå¡Ê44¡Ë¤ÈÎ¥º§¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½ºß¤âÆ±¤¸²È¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¾×·â²èÁü¡Û¡Ö¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡×¤·¤Ð¤·¤Ð¾¾°æ»á¤ËÉÔËþ¤òÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿²ÃÆ£¥í¡¼¥µ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à
¡¡·ëº§¤äÎ¥º§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç34Ç¯´Ö¤ÇÌó4Ëü·ï¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿É×ÉØÌäÂê¸¦µæ²È¤Î²¬Ìî¤¢¤Ä¤³»á¤Ï¡¢¾¾°æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎ¥º§¤Ë»ê¤ë¡ÈÃÏÍë¡É¤ò¤¤¤¯¤Ä¤âÆ§¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¹ÔÆ°¤¬¡È²ÃÆ£¥í¡¼¥µ·¿Î¥º§¡É¤ò¾·¤¯¤Î¤«¡£
¡¡ÀìÌç²È¤Ø¤Î¼èºà¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡ÖÎ¥º§¤ÎÃÏÍë¤òÆ§¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î7¤Ä¤ÎË¡Â§¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Îµ»ö¤òÁ´Ê¸Å¾ºÜ¤¹¤ë¡£
¡Ê½é½Ð¡§¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×2025Ç¯10·î2Æü¹æ¡£Ç¯Îð¡¢¸ª½ñ¤ÏÅö»þ¤Î¤Þ¤Þ¡Ë
¡¡1¥«·î·Ð¤Ã¤¿º£¤âÀ¤¤Î½÷À¤¿¤Á¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢²ÃÆ£¥í¡¼¥µ¤¬¸øÉ½¤·¤¿¡ÈÆ±µïÎ¥º§¡É¤À¡£É×¤Î¡Ö¿©¤¤¿Ô¤¯¤·¡×ÌäÂê¤ä¥®¥é¥®¥é¤Ê»ØÎØ»ö·ï¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÉ×ÉØÀ¸³è¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÃÏÍë¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î²ÈÄí¤ÏÂç¾æÉ×¡©
¡Ö¤ï¤«¤ë¥¥¡Á¡Á¡Á¡ª¡×
¡Ö¤¦¤Á¤â¤½¤¦¡ª¡×
¡¡¤¢¤ë½÷Í¥¤ÎÎ¥º§¹ðÇò¤Ë¡¢½÷À¤¿¤Á¤Î¶¦´¶¤Î¶«¤Ó¤¬¹¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÔÆâºß½»¤ÇÎ¥º§Îò¤Î¤¢¤ë¥¢¥é¥Õ¥©¡¼½÷ÀA»Ò¤µ¤ó¤â¡¢¿¼¤¯ð÷¤¤¤¿¤¦¤Á¤Î1¿Í¤À¡£
¤¤¤Þ¤äÎ¥º§¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡Ö»ä¤â¡ÈºÊ¡É¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤«¤é¹ß¤ê¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤¬³ÊÃÊ¤Ë¥é¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¤Ç¤â½÷Í§Ã£¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÏÃÂê¤Ç¤â¤Á¤¤ê¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¤¤Þ¤äÎ¥º§¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢²ÃÆ£¥í¡¼¥µ¡Ê40¡Ë¤À¡£
¡ÖÆ±µïÎ¥º§¡×¤Î»ö¼Â¤ò¸øÉ½¤·¤¿²ÃÆ£¥í¡¼¥µ
¡¡È¯Ã¼¤Ï8·î17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¾¾°æÂçÊå¡Ê44¡Ë¤ÈÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö2¿Í¤Ï2011Ç¯¤Ë¡È¼ø¤«¤êº§¡É¡£Åö»þ¡¢¾¾°æ¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿È½Å¤Î²ÃÆ£¤Ï·ëº§°Ê¹ß¡¢É×¤Î°ÜÀÒ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Ê¤¬¤é½Ð»º¤È°é»ù¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê½÷À»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡²ÃÆ£¤Î¹ðÇò¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢·èÃÇ¤ÎÇØ¸å¤Ë¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¶ìÇº¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤Î»Ñ¤ò½Å¤Í¤¿¤«¤é¤À¡£¥×¥íÌîµå¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤ÎºÊ¤Î±Ñ»Ò¤µ¤ó¤â¡¢¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î¼èºà¤Ë¡ÖÁ´Éôð÷¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ê9·î18Æü¹æ¡Ë¡£
¡¡²ÃÆ£¤Î¶ìÇº¤Î°ìÎã¤¬¡¢º£Ç¯1·î¤Î¥¦¥§¥ÖÇÞÂÎ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£¾¾°æ¤¬¡Ò¿©¤ÙÊª¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¤ÈÁ´Éô¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ó¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£ÈÖÁÈÊüÁ÷¸å¤Ë²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¡È¿©¤¤¿Ô¤¯¤··ÏÉ×¡É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£É×ÉØ¶¦Æ¯¤¤ÎB³¨¤µ¤ó¡Ê40Âå¡Ë¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÊÌ¤ËÂç¶ô¤é¤¤¤Ê¤Î¤¬°¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¤ª²Û»Ò¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤éÉ×¤ÎÊ¬¤âÇã¤¦¤È¤«¡¢¤¤¤Ä¤âµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¡£¤Ê¤Î¤ËÉ×Â¦¤«¤é¤Ï¡¢Áê¼ê¤ä»Ò¶¡¤ÎÊ¬¤â»Ä¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¤¤¤¦¡¢²ÈÂ²¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬·ù¡ª¡×
¡Ö²È»ö¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¥Á¥¯¥ê
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢·ëº§10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿21Ç¯¤Ë¤Ï¡¢²ÃÆ£¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¾¾°æ¤«¤é»ØÎØ¤òÂ£¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÒÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¥®¥é¥®¥é¤·¤¿»ØÎØ¡Ó¤ÇÆü¾ï»È¤¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¹ð¤²¤ë¤È¡¢¾¾°æ¤«¤é¡Ò»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤«¤éËèÆü¤Ä¤±¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ó¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë22Ç¯¡¢¾¾°æ¤¬¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÆóÅáÎ®Ä©Àï¤òÈ¯É½¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¿²¼ª¤Ë¿å¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤³¤¦¥Á¥¯¥ê¡£
¡Ò¤¤¤Ä¤«¤é¡©¡¡²È»ö¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ó
¡¡°ì¸«¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÊ¸¾Ï¤Î¹Ô´Ö¤«¤éÉ×ÉØ¤ÎËä¤á¤¬¤¿¤¤¹Â¤¬Þú¤à¤¬¡¢¼«¿È¤âÎ¥º§½àÈ÷Ãæ¤Î40Âå½÷ÀCÈþ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ù¤ËVTR¤Ç½Ð±é¤·¤¿¾¾°æ¤ÎÈ¯¸À¤Ë·èÄêÅª¤Ê²¹ÅÙº¹¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²ÃÆ£¤Ïº§°ù´Ø·¸²ò¾Ã¸å¤â¡¢Ãæ2¤È¾®6¤Î2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤ò°é¤Æ¤ë¤¿¤á¡¢¾¾°æ¤ÈÆ±µï¡£¤¤¤ï¤Ð¡ÈÆ±µïÎ¥º§¡É¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¾°æ¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤·¡¢»æ¡Êº§°ùÆÏ¡Ë¤ÎÌäÂê¤À¤±¡×¡Ö¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢CÈþ¤µ¤ó¤Ï°ì¾Ð¤ËÉÕ¤¹¡£
¡ÖÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²ÃÆ£¤µ¤ó¤ÎÎ¥º§¤Ï¡Ø»Ò¶¡¤¬¼«Î©¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤±¤É¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÊÌ¡¹¤ËÊë¤é¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦Àë¹ð¤ÈÆ±¤¸¡£¾¾°æ¤µ¤ó¤Ï°ÛÀ¤È¤·¤Æ¡¢´°Á´¤Ë²ÃÆ£¤µ¤ó¤«¤é¸«¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£VTR¤Ç¤Î¾¾°æ¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤Ë¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤ÏÊ®¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¡Ø²¿¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¸¤Ä¤ÏËÁÆ¬¤ÎA»Ò¤µ¤ó¤â¿ôÇ¯Á°¡¢ÀÒ¤òÈ´¤¤¤¿¸å¤âÆ±µï¤¹¤ë¡È²ÃÆ£¥í¡¼¥µ·¿Î¥º§¡É¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡ÖDV¤Î¤è¤¦¤Ê·èÄêÅª¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¶¡¤¬¼«Î©¤·¤¿¸å¤â¸µÉ×¤ÈÊë¤é¤¹¤Î¤ÏÌµÍý¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½ÏÇ¯Î¥º§¤ÏÄñ¹³¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»Ò°é¤ÆÃæ¤ÎÆ±µïÎ¥º§¤Ê¤é¡¢¡Ø¤¤¤º¤ì¸µ¥µ¥ä¤ËÌá¤ë¤À¤í¤¦¡Ù¤È´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢±þ¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤³¤Á¤é¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢1ÅÙÀÒ¤òÈ´¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¸å¤Ï¹¥¤¤Ê»þ¤ËÆ¨¤²¤é¤ì¤ë¡£Ãæ³ØÀ¸¤ÎÂ©»Ò¤âÎ¾¿Æ¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤»¤Æ´ò¤·¤½¤¦¤À¤·¡¢¸ß¤¤¤Ë»Å»ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£²¿¤è¤ê¡¢ºÊ¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤«¤é¹ß¤ê¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ØÉ×¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¹ÃÈå¹ÃÈå¤·¤¯¾Æ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬Àº¿ÀÅª¤Ë¥é¥¯¤Ç¤¹¡×¡ÊA»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¼ÂÎã¤ä½÷À¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢É×¤¬µ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤´Ö¤ËÉ×ÉØ¤ÎµµÎö¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢·èÄêÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤Ê¤·¤ËºÊ¤«¤éÆÍÁ³Î¥º§¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
·ëº§10¼þÇ¯¤ÎºÝ¤Î¾¾°æ¤Î¡È¥®¥é¥®¥é»ØÎØ»ö·ï¡É
¡¡·ëº§Î¥º§¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢34Ç¯´Ö¤ÇÌó4Ëü·ï¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿É×ÉØÌäÂê¸¦µæ²È¤Î²¬Ìî¤¢¤Ä¤³»á¤Ï¡¢¾¾°æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎ¥º§¤Ë»ê¤ëÃÏÍë¤ò¤¤¤¯¤Ä¤âÆ§¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢²¿¤¬¡È²ÃÆ£¥í¡¼¥µ·¿Î¥º§¡É¤ò¾·¤¯¤Î¤«¡£º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤«¤éÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡Ö7¤Ä¤ÎË¡Â§¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢Ê£¿ô¤Î¼±¼Ô¤¬É×¤ÎNG¹ÔÆ°¤È¤·¤Æ»ØÅ¦¤·¤¿¤Î¤¬¡¢·ëº§10¼þÇ¯¤ÎºÝ¤Î¾¾°æ¤Î¡È¥®¥é¥®¥é»ØÎØ»ö·ï¡É¤À¡£
¡Ö¾¾°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤¿¹Ô°Ù¤Ç¤â¡¢¡Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤·¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ï¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Ë¡Ø¼«Ê¬¤ÏÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ê²¬Ìî»á¡Ë
