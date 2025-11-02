魂の130球で吹き飛ばした“懐疑論”　前代未聞の連投指示を呑んだ山本由伸に米球界で止まぬ賛辞「地球上で最高の投手だ」

勝利の瞬間、マウンド上で山本は吠えた(C)Getty Images

「ブルペンに行くまでは投げられるか自信はなかった。できることは全部できました」

まさに全身全霊を尽くしての快投だった。

【動画】最後は併殺斬り！山本由伸が2年連続世界一を決めたシーンを見る

現地時間11月1日に敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦でドジャースは5-4で勝利。前日の第6戦に先発していた山本由伸が9回からマウンドに立って無失点投球を披露し、殊勲者となった。

21世紀に入ってから史上初となる“世界連覇”だ。そんな文字通り歴史的な勝利に歓喜したドジャースナインから「神だ」（デーブ・ロバーツ監督談）と称えられ、祝福を受けたのは、他でもない山本だった。

決して万全ではない状況での緊急登板だった。8回からブルペンに入って肩を作り始めていた山本は4-4で迎えた9回、ブレーク・スネルが一死一、二塁とピンチを招いたところで登板。“超”が付くほど異例の中0日での起用に応えた。

先頭のアレハンドロ・カークに死球を与えて一死満塁とした9回のピンチを、味方のミゲル・ロハスの好守もあって無失点で切り抜けた右腕は、続投となった延長10回も三者凡退でしのぐ。そして女房役ウィル・スミスのソロホームランでドジャースが1点を勝ち越した延長11回には、一死一、三塁の一発出れば、サヨナラ負けとなるピンチを招いたが、ふたたび対峙したカークを遊撃手への併殺打に打ち取って快哉を叫んだ。