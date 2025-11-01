オシャレにぼかせて超自然！【40・50代の白髪ぼかし】は「こなれハイライト」一択かも♡

白髪は隠すよりなじませるのが最旬の大人スタイル。ナチュラルなハイライトを取り入れることで、白髪を味方にした立体感カラーに仕上がります。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から「白髪ぼかしハイライト」を施した、40・50代にぴったりのヘアをご紹介。やりすぎない自然さと上品さを両立したスタイルをぜひチェックして。

グレージュの光と影がつくる繊細なハイライトボブ

柔らかなグレージュをベースにした外ハネレイヤーボブ。一見すると自然なワントーンに見えますが、光の当たり方で筋感がふわりと浮き上がります。ハイライトを線ではなく明暗として溶け込ませているから、白髪も自然にぼけて上品に。髪の動きに合わせて光がゆらぐ、洗練されたデザインです。

まろやかなくすみブラウンで魅せる美シルエットショート

くすみブラウンをベースにしたくびれショート。白髪をあえて活かすことで、ベースカラーとまろやかに溶け合うような透明感が生まれています。首元のくびれラインが美しいシルエットを強調し、ほどよいくすみ感が大人の髪色にフィット。ナチュラルなのに奥行きのある印象を与えるスタイルです。

明暗でなじませるベージュハイライトのレイヤーミディ

ストレートニュアンスのレイヤーミディに、ベージュ系のハイライトをさり気なくプラス。こっくりとしたブラウンのベースカラーと同系色のため、ハイライトが主張しすぎず自然に溶け込みます。ベースとハイライトの明暗差が立体感を生み、白髪を柔らかくカバー。ナチュラルな艶と透明感を両立した、大人のレイヤースタイルです。

ベージュトーンで仕上げるまろやかハイライトミディ

全体をベージュトーンでまとめた、穏やかな印象のレイヤーミディ。ベースとハイライトの色味をそろえつつ、光を受けた際の明暗の差でコントラストを演出しています。プツッとしたライン感をほんのり残すことで、軽さの中にも上品な締まりをプラス。柔らかくまろやかな色合いが、自然体の魅力を引き立てます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mabashi_hair様、@sakosakosakosako様、@lacoupe.yomuraken1様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里