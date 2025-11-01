◆米大リーグ ワールドシリーズ第６戦 ブルージェイズ１―３ドジャース（３１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

崖っぷちに立たされたドジャースが、ブルージェイズとの接戦を制して対戦成績を３勝３敗として逆王手をかけた。ドジャースが球団史上初の２年連続ワールドシリーズ制覇を果たすか、１９９３年以来３２年ぶりにブルージェイズが頂点に立つか、運命の第７戦はあす１１月１日（日本時間２日）にブ軍の本拠地ロジャーズセンター（カナダ・トロント）で行われる。

先発した山本由伸投手（２７）は、３登板連続完投勝利とはならなかったが、６回９６球を投げて５安打１失点、６奪三振の好投で勝利投手。日本人最多となるＰＳ６勝目となった。「１番・指名打者」でフル出場した大谷翔平投手（３１）は、３打数１安打、１申告敬遠で、佐々木朗希投手（２３）も登板して８回から１回０／３を無失点。最後は先発要員のグラスノーを投入して逃げ切った。

この日までに「ニューヨーク・ポスト」（電子版）では大谷の現状について執筆した記事を公開。「大谷翔平は、ワールドシリーズでの歴史的な活躍の後には点滴が必要だった」という見出しをつけた。

大谷は延長１８回、試合時間６時間３９分でサヨナラ勝ちした２７日（同２８日）の本拠地での第３戦で、４打席目までに２本塁打、２二塁打で４安打を放ち、５打席目以降は無走者での敬遠など４敬遠を含む５四球で、全９打席で出塁した。

延長１１回２死走者なしで申告敬遠で出塁した際には、ベッツの左前安打で二塁に進むと、少し表情をゆがめて右脚を気にするようなしぐさを見せると、ロバーツ監督と中島トレーナーが駆け寄った。その後ロバーツ監督は大谷が右脚をつった状態だったことを明かした。

翌２８日（同２９日）の第４戦は先発登板。７回途中で９３球を投げて４失点で敗戦投手になり、打撃でも３打数無安打に終わった。ニューヨーク・ポストによると、第３戦の試合終了後に点滴治療を受け、ギリギリの状態だったが、第４戦に強行出場したという。

第３戦は、通常試合終了後１０分ほどで帰宅することも珍しくないが、登板に備えて「試合の後に時間も取ってちゃんとケアをして帰れた」と、１時間ほど球場で治療などを行って他の選手よりも長くクラブハウスに残っており、「（午前）２時くらいにはベッドに行った」と、明かしていた。

さらに第４戦の試合後には「脱水症状気味ではあった。睡眠時間もあまり取れない中でまたつるんじゃないかなという不安もあった」とも明かしていた。それでも第４戦は二刀流で躍動。第５戦も指名打者でフル出場し、移動日の３０日（同３１日）もフリー打撃を行って２８スイングで１４本が柵越えと圧巻の打撃を見せ、この日の第６戦でも３試合ぶりの安打を放っていた。