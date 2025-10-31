Image: Kensington

しかもめちゃくちゃ進化してる。

1990年代に日々を忙しく過ごすデザイナーやクリエイター、DTMミュージシャン、そしてメディアのエディターに好まれ普及し、 2016年にワイヤレス化を果たした伝説のトラックボール・Expert Mouseシリーズ。この年末、「Expert Mouse TB800 EQ Multi-Connection Trackball」として9年ぶりにモデルチェンジです。

Image: Kensington

中央の上寄りに、巨大なボールが鎮座するルックスは1984年のKensington Turbo Mouseから受け継がれるDNA。そしてボールの周囲にあるスクロールリングは、2000年代以降に搭載されたテクノロジー。そして左右どちらの手でも扱えるように、シンメトリーデザインとなっているのが特徴です。

Image: Kensington

さらに、です。

Expert Mouse TB800 EQ Multi-Connection Trackballでは左右にホイールを搭載。水平スクロールやズームとして使えるほか、ファンクションボタンを含めキーマップカスタマイズが可能なようです。

Image: Kensington

Bluetooth x2＋2.4GHzワイヤレス＋有線USB-C接続で、最大4台のデバイスコントロールも可能となりました。ワイヤレス運用時は内蔵バッテリーで駆動。扱いやすさもアップしています。

Image: Kensington

画面全体を縦横無尽に動かす大きな操作も、小さなフェーダーを扱う細かい操作も得意なExpert Mouse TB800 EQ Multi-Connection Trackball。これは期待してしまいますねえ。気になるのはお値段だけど、いくらくらいになるんだろう？

Source: Kensington