30日、韓国で米中首脳会談が行われました。米中それぞれの思惑や狙いについて伝えてもらいます。中継です。

――まずはアメリカ側からです。

トランプ大統領は今回の会談を「10点満点中12点」「大成功だ」と自画自賛していますが、アメリカメディアは「中国の勝利」「中国がアメリカから譲歩を引き出した」などと伝えています。

自動車の生産に影響が出ていたレアアースの輸出規制の緩和やトランプ氏の支持基盤である農家から強い要望が出ていた大豆の輸入再開。社会問題となっている合成麻薬フェンタニルの対策強化。これらは国内向けにアピールするため何としても合意したかった内容です。

裏をかえすとトランプ氏はこれらに同意すれば関税の引き下げにのってくると中国に見透かされていたといえます。トランプ氏は「大成功」とアピールしていますが、実際は、レアアースの輸出規制の延期も大豆の輸入再開も元の状態に戻すだけで関税の引き下げに応じたことになります。

今回の合意でレアアースと大豆が交渉カードとしてアメリカに効くことが立証されました。レアアースの輸出規制も1年延期しただけにすぎず撤回はしていません。緊張緩和を演出したものの対立点を残したまま先送りしたにすぎず米中の神経戦は続くことになります。

――続いては、中国側です。

中国メディアは、まだ論評など報じていませんが、ある北京の外交関係者は、「今回の首脳会談は中国の完勝だった。レアアースという切り札を一発お見舞いしただけで、フェンタニル関税まで下げさせた」と指摘しました。

レアアースの輸出規制については、結局、1年間停止しただけですので、中国としてはまだまだ使えるカードとして残っています。

さらに今回、アメリカ産の大豆についても中国が購入することを約束しましたが、これも中国にとっては今後の交渉の新たなカードを手に入れたともいえます。

30日の会談で印象的だったのは習近平主席が、ガザの停戦合意などにトランプ大統領が貢献したと具体例を挙げて称賛した場面です。

ある中国政府関係者は、「あえてトランプ氏を高く評価してみせることで、中国側の余裕を見せる発言だったのだろう」と狙いを語りました。

別の中国共産党関係者も、「今回の米中首脳会談にあたって、習主席は自信を持って臨んだ。トランプ氏のやり方は、もう熟知しているし、一つ一つの発言に慌てて右往左往することもない」と指摘しました。

ただ、中国も足元では経済の低迷が続く中で、今回の会談では、問題を先送りしただけ。貿易摩擦がいつ再燃するか分からない不透明感は残ったままといえます。

（10月30日放送『news zero』より）