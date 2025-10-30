この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【超重要】SBI証券にパスキー導入！不正ログイン対策はこれで完璧！【設定手順あり】」と題した動画が公開され、ポイ活YouTuber・鬼丸征也さんが出演。動画内では、SBI証券に導入された“パスキー認証”について、その必要性や導入手順、そして最新のネット証券を巡るセキュリティ情勢について熱く語った。



鬼丸さんはまず、自ら所有していたレーザーテック株の急騰エピソードを交えながら、証券アプリの活用風景を紹介。しかし、ログイン時に表示された「フィッシング詐欺にご注意ください」といった警告に触れると様子が一変。今年春の証券会社における不正ログイン被害の多発を振り返り、「プロ級の投資家まで被害に遭っている」と危機感を露わにした。「これどうやらフィッシング詐欺の一言で片付けるのはちょっと納得いかない。おかしいと、数が多すぎる」と、改めて一連の被害に疑問を投げかけた。



その後、急増した不正アクセスの要因について鬼丸さんは「インフォスティーラーによるものではないのか」と解説。被害が広がった背景として、「リアルタイムフィッシング詐欺など、2段階認証さえも突破されてしまう最新の手口」があることを紹介し、「今や2段階認証さえも突破されてしまう時代になってきている」と強調。「もう奴らの方が、不正ログインする奴らの方が1枚上手っていう状態」と現状の脅威をリアルに伝えた。



そしていよいよ本題の“パスキー認証”について、「これがもう実は開発されておりまして、もう使っている方も多いと思うんですけれども、その名前がパスキー認証ですね」と導入を提案。従来のIDやパスワード、2段階認証に頼る方法では「流出リスクが高い」が、パスキーなら「自分の端末だけにログイン情報が残るので漏洩しにくい」とし、その仕組みや導入手順をスマホの画面を見せながら丁寧に説明。「Face IDで認証が完了したらもうログインできちゃう。めちゃくちゃ便利で安全性の高いログイン方法」と魅力をアピールした。



また、「俺はこのログイン方法しか使わないと決めていれば、フィッシング詐欺とかに引っかかることもない」と力説。他にもピンコードやウイルス対策ソフトのパスワードマネージャーなど、複数のパスキー設定方法を実演し、登録・削除の手軽さや注意点についても触れている。



動画の終わりには「楽天証券の方でも簡単にパスキーを設定することができますので、ニーサで取引している方もぜひ設定してみてください」と締めくくり、全ての投資家にパスキー導入を強く呼びかけていた。