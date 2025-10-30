10月30日、門別競馬場で行われた11R・エーデルワイス賞（Jpn3・2歳牝・ダ1200m）は、小野楓馬騎乗の1番人気、リュウノフライト（牝2・北海道・山口竜一）が快勝した。1.1/2馬身差の2着に2番人気のトウカイマシェリ（牝2・栗東・高柳大輔）、3着に3番人気のタイセイフレッサ（牝2・美浦・齋藤誠）が入った。勝ちタイムは1:12.7（稍重）。

ホッコータルマエ産駒

単勝1.3倍、小野楓馬騎乗の1番人気、ホッカイドウ競馬所属のリュウノフライトが無傷の4連勝を決めた。レース前半から先行争いに加わり、勝負どころでは早々に先頭へ。直線入口から押し切りを図り、2番人気のJRA馬トウカイマシェリがしぶとく追い上げてきたが、危なげなく完封。断然の支持に応えた。

リュウノフライト 4戦4勝

（牝2・北海道・山口竜一）

父：ホッコータルマエ

母：ピエールナオチャン

母父：ケイムホーム

馬主：蓑島竜一

生産者：上山牧場

【全着順】

1着 リュウノフライト 小野楓馬

2着 トウカイマシェリ 鮫島克駿

3着 タイセイフレッサ 齋藤新

4着 ビッグカレンルーフ 石川倭

5着 ミスティライズ 阿部龍

6着 タケノルル 宮内勇樹

7着 アヤサンジョリーン 安藤洋一

8着 アパタイトテソーロ 吉田隼人

9着 カイシンパジェント 桑村真明

10着 エムティリオ 山本聡哉

11着 ミスバレンシア 落合玄太