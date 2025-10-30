関西電、今期経常を23％上方修正、配当も15円増額

関西電力 <9503> [東証Ｐ] が10月30日大引け後(16:45)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比1.3％減の3149億円となった。

しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の4000億円→4900億円(前期は5316億円)に22.5％上方修正し、減益率が24.8％減→7.8％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比17.6％減の1750億円に減る計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の60円→75円(前期は60円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比20.0％増の1803億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の12.9％→13.5％に上昇した。



株探ニュース

