テレビ東京は３０日、都内の同局で定例社長会見を行い、番組ロケ班、撮影スタッフなどにクマ出没の注意喚起を促したと明かした。

近況はクマが住宅地にも出没。クマによる死傷者が過去最多ペースになっている。テレ東では「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」や「ローカル路線バス乗り継ぎ旅」など、旅番組、温泉番組が多く地方ロケなども多く、中川尚嗣コンテンツ戦略局長は「テレビ東京はそういったような旅番組が非常に多いですので、そういったことで遭遇する可能性は我々きちんと想像しながら、事前の情報、当日の対応であるとか、場合によってはロケを中断するとかも含めて対応していくことは確認をしております」と説明した。

テレ東では９月２６日に「ガイアの夜明け」で「緊迫！獣害と闘う」を放送。野生鳥獣による農作物への被害額は年間１６４億円にのぼると報じた。取材当時よりも被害が増え、今後のクマの緊急特別番組の制作について中川コンテンツ戦略局長は「被害に遭われている方々もまだまだいらっしゃいますので、どういった形で捉えるか慎重に判断していきたいと考えております」と話すにとどめた。