¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼µÜº¬À¿»Ê¡Ê62¡Ë¤¬30Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦55¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢´Ú¹ñ¿Í¤ÎÂÐÆü´¶¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Â´¶¤·¤¿½ÐÍè»ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Æü´Ú´Ø·¸¤Î°²½¤ò·üÇ°¤¹¤ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤ä¡¢È¿ÆüÅª¤Ê»ÑÀª¤ÇÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¡£µÜº¬¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤ÎX¤Ç¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¡È´Ú¹ñ¤Î¤ê¤¬¹¥¤¤À¡É¤È¡Ê¼óÁê½¢Ç¤²ñ¸«¤Ç¡Ë¸À¤¦¤Î¤¬¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿µÜº¬¤Ï¡Ö¤³¤ÎÁ°¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤³¤ÎÁ°¡¢³ø»³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖÏÃ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢´Ú¹ñ¤Î¿Í¤È¤¤¤í¤¤¤í¡£¡ÈÈ¿Æü¤È¤«»þÂåÃÙ¤ì¤À¡É¤È¡×¤È¤·¡¢Àï¸å¤ÎÈ¿Æü¶µ°é»þÂå¤ò·Ð¤Æ¡¢º£¤Ï¼ã¤¤¿Í¤òÃæ¿´¤ËÈ¿Æü´¶¾ð¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Î¾¹ñ¤ÎÊ¸²½ÌÌ¤Ç¤Î¸òÎ®¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡Ö¤³¤ì¤À¤±´Ú¹ñ¤Î¿Í¤¬ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï´Ú¹ñ¥³¥¹¥á»È¤Ã¤¿¤ê¡¢´Ú¹ñ¤Î¤ê¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ç´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¡£¤³¤¦¤¤¤¦¸òÎ®¤¬¤É¤ó¤É¤ó¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤³¤Ç¡È¤Ï¤¤¡¢È¿Æü¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢Ã¯¤âÈ¿±þ¤·¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎÆâ²Ê°å¤Çºî²È¤Î¤ª¤ª¤¿¤ï»Ë³¨»á¤â¡Ö»ä¤â¤Ä¤¤2½µ´ÖÁ°¤Ë¥½¥¦¥ë¤È38ÅÙÀþ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÂÎ´¶¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀ¨¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖÅú¡£¡Ö¼ã¤¤¿Í¤ÇÈ¿Æü¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¾õ¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î´¶³Ð¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¶Ë±¦¡¢¶Ë±¦¤È¡¢Ä«Á¯È¾Åç¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦°·¤¤¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼õ¤±¤¬¤Á¡×¡£¤ª¤ª¤¿¤ï»á¤Ï¤½¤¦»ØÅ¦¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ÆüËÜ¤Ë¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼è¤ë¤Î¤Ë¤Ï¡¢ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤ì¤ÏÆü¾ï¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëµÙÀï²¼¤À¤È¤¤¤¦¡¢ÆîËÌ¤Î¶ÛÄ¥¡¢ÂÐÃæ¹ñ¤Î¶ÛÄ¥¤È¤¤¤¦¥Ù¡¼¥¹¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£