¡Úºå¿À¡ÛÉé½ý¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¹ßÈÄ¤Î¹â¶¶ÍÚ¿Í¡Ö¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ºå¿À¡¦¹â¶¶ÍÚ¿ÍÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£²£¹Æü¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¡Ö£Ó£Í£Â£ÃÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£µ¡×Âè£´Àï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¤â¡¢ÂÇµå¤ÎÄ¾·â¤ò¼õ¤±¤Æ¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¹ßÈÄ¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£²¡½£³¤Ç£³Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ÏÌøÅÄ¡¢¼þÅì¡¢ÌøÄ®¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ë´üÂÔÄÌ¤ê¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡£¤À¤¬£²²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î»³Àî¤Ë£±¥Ü¡¼¥ë£²¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤Î£´µåÌÜ¡¢£±£´£¸¥¥íÄ¾µå¤òÃæ±Û¤¨¥½¥í¤È¤µ¤ì¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£Êá¼ê¡¦ºäËÜ¤Î¹½¤¨¤ÏÆâ³Ñ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Åêµå¤¬¿¿¤óÃæ³°´ó¤ê¤ËµÕµå¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤òÄËÂÇ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È¤·¤Ã¤«¤ê¡Ä¡£¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤éµ¤¾æ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤¹»Ñ¤¬ÄË¡¹¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦£µ²ó¤Ë°Ì´¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ì»à¤«¤éÅê¼ê¤ÎÂçÄÅ¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨ÌøÅÄ¤Ëº¸Á°ÂÇ¤òÍá¤Ó°ì¡¢ÆóÎÝ¡£¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ç¼þÅì¤Ë½éµå¡¢³°³ÑÄã¤á¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ï¤¸¤ÊÖ¤µ¤ì¤ë¤ÈÂÇµå¤¬¹â¶¶¤Îº¸Á°ÏÓ¤òÄ¾·â¤·¡¢Åê¼êÆâÌî°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¤«¤é°ÂÆ£Åê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬¶î¤±¤Ä¤±¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤ØÌá¤ë¤È¡¢¹â¶¶¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶ÛµÞÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿£²ÈÖ¼ê¡¦È«¤Ï°ì»àËþÎÝ¤«¤éÌøÄ®¤Ëº¸µ¾Èô¤òÂÇ¤¿¤ì£±¼ºÅÀ¡£¹â¶¶¤Ï£´²ó£±¡¿£³¤ò£²¼ºÅÀ¤Ç¡¢¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Å¨ÃÏ¤Ç¤ÎÂè£±Àï¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ¤«¤éÏ¢ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿°ìÀï¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º¸ÏÓ¤Ë¤«¤«¤ë´üÂÔ¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ï¡Ö²¿ÅÙ¤â¥Ô¥ó¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê¥Û¡¼¥¯¥¹ÂÇÀþ¤Ï¡Ë¶¯¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£»×¤¦¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¢¼«Ê¬¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê´µÉô¤Ï¡Ë¤À¤¤¡Ä¤Þ¤¢Âç¾æÉ×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ê¤ê½Ð¤¹¤Î¤¬Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤¬³³¤Ã¤×¤Á¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¡¢¹â¶¶¤ÎÉ½¾ð¤Ë²ù¤·¤µ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£