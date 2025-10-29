パソコン本体およびスマートフォンなどの周辺機器を扱うアスク（東京都千代田区）は、米CORSAIR（コルセア）製のマルチタッチスクリーン「XENEON EDGE 14.5 LCD Touchscreen」を、2025年10月30日に全国の家電量販店およびインターネット通販などで発売する。

5点マルチタッチ対応、「Virtual Stream Deck」としても使える

14.5型サイズで5点マルチタッチに対応し、システム情報やカレンダー、天気などのウィジェット、ゲームチャットなどを表示し、直感的な操作が可能だ。ライティング制御ソフト「CORSAIR iCUE」との連携や、仮想ボタンを表示する「Elgato Virtual Stream Deck」としても活用できる。

広視野角のAHVAパネルを採用し、最大解像度は2560×720ドット、リフレッシュレート60Hzに対応。14個のマグネットを内蔵し、PCケースのパネルなどの金属部分に取り付けられるほか、脱着可能なスタンドが付属。360ミリ・ラジエーターマウントにも対応する。

高解像度かつ広色域を実現し、映像やUI（ユーザー・インターフェイス）の視認性が高く、メイン作業を邪魔せず情報を視界に常にキープ可能。サブモニターとしても活用できる。

映像入力はHDMI×1、USB Type-C×1（DPオルタネートモード対応）。インターフェイスはUSB Type-C×1。

市場想定価格は4万2780円前後（税込）。