10月下旬の新宿駅西口は早朝にも関わらず慌ただしい雰囲気だった。スタッフが30人以上、エキストラも100人ほどが集まり、撮影が行われていたのだ。

「ドローンも使用していたようで、何が起こっているのか、思わず立ち止まって見てしまいました」（ロケ現場に居合わせた女性）

この日のロケは2026年公開予定の映画『踊る大捜査線 N.E.W.』のためだった。スタッフの中心にいたのは、主人公・青島俊作を演じる織田裕二（57）。

「別の日にも新宿・歌舞伎町のライブカメラ映像に、青島のトレードマークであるモッズコートを着た織田さんらしき人物が道を駆け抜ける姿が映っていたことが、ネット上で話題になっていました」（芸能ライター）

本誌が目撃した日も、モッズコート姿で織田裕二は走り続けていた。

「群衆に追いかけるシーンだったようで、何度も撮影を繰り返していました。階段を駆け上がった後には、息を切らして、本当に苦しそうで……」（前出・ロケ現場に居合わせた女性）

映画関係者はこう語る。

「今年の織田さんは、主演のWOWOWの連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』の撮影、『東京2025世界陸上』（TBS系）のスペシャルアンバサダー、そして『踊る〜』と、休む間もなく働いています。最近は『世界陸上』の卒業宣言も話題になりましたが、その際には“体力の限界”という言葉も口にしました。

踊る関連の主演を務めるのは’12年公開の『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』以来で、当時の織田さんは42歳。

14年ぶりの公開となる『N.E.W.』では青島俊作の健在ぶりを示すために、走り回るシーンを何日もかけて撮影しており、現場では織田さんが、自分でモニターを入念にチェックしています」

織田自身は意気軒高なようだが、周囲のスタッフたちは“57歳の熱血ダッシュ”を憂慮していたという。

「撮影以外では織田さんを極力歩かせないようにするため、事務所車もロケ場所のすぐ近くまで送迎しています。また新宿のロケでも、予定されていた時間より1時間も早く、織田さんだけが撤収していました。帰り際の織田さんは、かなり疲れた表情をされていました」（前出・映画関係者）

“体力の限界”と口にしつつも、新作に全力で取り組んでいる織田裕二。ダッシュはいつまで続けられるのか――。