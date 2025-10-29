カーショウ絶賛の声止まらず 大谷翔平に「9回出塁して、明日先発？人間じゃない」「彼はもはや現象だ」



大谷翔平 PHOTO:Getty Images

＜2025年10月27日（月）（日本時間28日）MLBワールドシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズ＠ドジャー・スタジアム＞

ワールドシリーズ第3戦、延長18回の激闘を制したドジャース。試合後、クレイトン・カーショウはこの試合で9打席すべて出塁した大谷翔平（31）の異次元のパフォーマンスに言及。「人間じゃない」と驚きをあらわにした。

「ショウヘイが9回も出塁して、しかもあと12時間後には登板する予定なんだ。信じられないよ」とカーショウ。

大谷はこの日、4打数4安打2本塁打に加え、4つの申告敬遠と1四球。ワールドシリーズ史上初となる9打席連続出塁を記録した。

「彼の集中力は異常だ。毎打席でチームを勝利に近づけている。明日マウンドに上がる投手とは思えない」と感嘆の声を漏らした。

さらに「彼の存在はチーム全体を落ち着かせる。彼がベンチにいるだけでみんなが前を向ける」と、その精神的な影響力にも言及した。

最後にカーショウは「彼はもはや"現象（phenomenon）"だよ。こういう選手を見るために、僕らは野球をやっているんだ」と語り、笑顔で締めくくった。

