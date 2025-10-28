原子力空母に接近して抗議活動を展開する「ヨコスカ平和船団」のメンバーら＝２８日午後２時４０分ごろ、米海軍横須賀基地近く

「日米首脳の軍拡表明を拒否します」。市民団体「ヨコスカ平和船団」は２８日、日米首脳が訪れた米海軍横須賀基地（横須賀市）近くの海上で抗議活動を繰り広げた。ヨットと小型ボートの２隻で原子力空母ジョージ・ワシントンの約１キロまで接近し、日米の軍事一体化や防衛費増額に「ＮＯ！」を突き付けた。

メンバーら１５人が乗船した２隻は午後２時１５分ごろ、深浦ボートパークを出港。帆にピースマークと虹を描いたヨットには英語で「日米軍事一体化に反対」と記した横断幕を掲げた。

高市早苗首相とトランプ米大統領を乗せた大統領専用ヘリコプターが到着すると、「軍事一体化のセレモニーに反対する」「原子力空母と横須賀基地を持って帰って」などと主張。同団体の新倉裕史さん（７７）は「力による平和と米国の軍事力を最も象徴するのが原子力空母。この街が大軍港都市として機能することを受け入れられない」と力を込めた。

抗議活動は基地近くのヴェルニー公園（同市汐入町）でも展開された。平和運動と基地問題解決に取り組む８団体が集結し、市民ら約５０人が「平和が一番、戦争いらない」「横須賀を戦争の拠点にするな」などとシュプレヒコールを上げた。

横須賀平和委員会の田中隆雄事務局長（６５）は「自衛隊が米軍の一部として使われるのではないか」と指摘し、「高市首相と小泉防衛相は軍事に詳しくないだろう。米国の言いなりになってしまう」と懸念を示した。

ヨコスカ平和船団は同日、「日米の首脳が繰り返し軍拡を宣言することを、平和都市を希求する私たちは受け入れることはできない」などとする声明も発表した。