旅行や出張でホテルに泊まるとき、自宅でつめ替えてきた洗顔やシャンプー、ボディソープの置き場に困ったことはありませんか？ 洗面台だと手が届きにくいし、浴槽のフチに並べるとすべり落ちる…。そこで便利なのが、ダイソーの「トラベル詰替用ボトル」。ボトルの背面に吸盤がついていて、浴室の壁にはりつけられる優れものなんです！ ESSEオンラインライターが実際に使ってみた感想を詳しくレポートします。

こんなの欲しかった！「吸盤ではりつく」つめ替え容器

「トラベル詰替用ボトル」は、浴室の壁などにつけられる、吸盤つきのつめ替え容器。

【これは便利！】ホテルの浴室に貼り付けてみたら…。

浴室に持ち込んで使う洗顔やシャンプー、ボディソープなどのつめ替え容器は“置き場所問題”に悩まされがちですが、これならシャワーや鏡の横などの壁にペタッとはりつけることができて便利なんです。

筆者が購入したのは、ブルーとピンクの2色セット。パステル系の淡い色で、清潔感があります。

ボトルの長さは、10.7cm。つめ替え容器としては少し大きい印象ですが、約60mLの液体（アルコール不可）を入れることができるので、シャンプーやボディソープのような、たっぷり使うものをつめ替えるのにちょうどよさそう。

素材にはシリコーンゴムが使われていて、フニフニとやわらか。

表面には、泡立てに使うブラシつき。

短い突起が密集したブラシは、ボトル本体と同じシリコーンゴム製でやわらかく、チクチク感は控えめです。

続いて、この商品の肝でもある背面。

上部には、直径約2cm（独自に計測）の吸盤がついています。

ボトル本体を浴室の壁にはりつけられるので、洗面台が狭かったり、シャワーの周りにものを置ける棚がなかったりするときにも活躍してくれます。ボトルを立てて置くことも可能です。

ホテルの浴室にはりつけて便利！ただ、注意点も…

ここからは、パッケージ裏面に書かれた使用上の注意を参考に「トラベル詰替用ボトル」を使っていきます。

つめ替えるときは、ボトル下部のキャップをまわして外すだけ。口が広くて、つめ替えやすいです。

使うときは、キャップのフタをあけ閉めすればいいので複雑な手順はありません。

ただひとつ、重要な注意点が…。

「トラベル詰替用ボトル」をはりつけられる壁・はりつけられない壁があるそうです。

・取りつけ可：ステンレス、タイル、FRP、ほうろう、ガラス、鏡、プラスチック、金属塗装面

・取りつけ不可：吸盤より小さな面、土壁、木壁、壁紙、ビニール、スリガラス、つや消し面、キズのある面、凸凹のあるざらざらした面

筆者が出張で宿泊したホテルの浴室では、問題なくはりつけられてひと安心――。吸盤を押しつけるだけで、ピタッとくっつきました。シャワーのお湯がかかっても、ポロッとはがれ落ちてこないところが優秀です。

キャップをあけてボトルを押せば、壁にはりつけたまま中身を出すこともできます。ボトルがやわらかいので、強い力で押さなくても大丈夫！

一般的なつめ替え容器の場合、“容器を手に取る〜キャップをあける〜中身を出す〜キャップを閉める〜容器を元の場所に戻す”といったプロセスがあるけれど、「トラベル詰替用ボトル」なら、“キャップをあける〜中身を出す〜キャップを閉める”だけ。

疲れた夜には、ちょっとしたタイパ（タイムパフォーマンス）のよさがしみるんですよね。ここ、お気に入りポイントです。

体を洗うタオルやスポンジがないときは、本体表面のブラシでボディソープを泡立てることも可能。水の量を調整すれば、きめ細かいモコモコとした泡をつくれます。

使用後は、ボトルについた泡をシャワーでサーッと流せばスッキリ。

翌朝、チェックアウトの準備でボトルを回収しに浴室に行ってみると…。カラッと乾いていたので、そのままポーチにしまうことができました。洗面台に置いておくと底がヌメリがち…なんていう不快感がなかったのも吸盤のおかげ。

使い勝手には大満足！ 気になった点を挙げるとしたら、やっぱりサイズ感でしょうか。荷物をより少なくしたいときには、この半分くらいの大きさがあるといいなぁと思ったのでした。

文化の日や、勤労感謝の日の振替休日が控えている11月。三連休を使って、旅行や帰省を計画している人は、チェックしてみてはいかがでしょうか。

※ 紹介した商品は、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、すでに販売終了している可能性もありますので、ご了承ください