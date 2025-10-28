２８日午前６時４５分頃、盛岡市中央通の岩手銀行本店の地下駐車場に子グマ１頭が侵入したと、警備員から１１０番があった。

現場は県庁や裁判所が立ち並ぶ官庁街。岩手県警などが駐車場の出入り口を封鎖し、約３時間半後に盛岡市動物公園の獣医師が吹き矢で麻酔をかけて捕獲したが、周辺は一時騒然となった。

県警によると、２７日午後１０時１０分頃、銀行近くの中津川にかかる上ノ橋付近で「親子のクマが歩いている」と通行人らから複数の１１０番があった。駆けつけた警察官らが、川沿いの遊歩道付近を徘徊（はいかい）する親子とみられる２頭のクマを発見した。

２頭は近くの住宅の木に登って約１時間とどまった後、別々に走って逃げた。銀行の駐車場に入り込んだのは、このうちの１頭とみられ、親グマとみられるもう１頭の行方はわかっていない。

銀行は通常営業し、けが人もなかった。市教育委員会によると、周辺の小中学校計９校では、保護者に児童生徒の登校に付き添うよう求めた。市は広報車での注意喚起やパトロールを強化し、ＳＮＳでもクマに関する情報を発信した。

同市では９月以降、中心部でクマの出没が相次いでいる。２３日にも今回の現場に近い中津川の河川敷などでクマ１頭が約４時間にわたって走り回り、住宅街に逃げ込んだ後、姿が見えなくなっていた。

銀行近くのバス停にいた飲食店経営の女性（７１）は「最近はクマがよく出るので外を歩くのも怖い」と不安そうに話していた。