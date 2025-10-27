DEZERT¡¢¥á¥¸¥ãー½é¤È¤Ê¤ëÎ¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¥ê¥êー¥¹¡¡ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±éFCºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ³«»Ï¤â
¡¡DEZERT¤¬¡¢¥á¥¸¥ãー½é¤È¤Ê¤ëÎ¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¡Ö²Ð²Ö¡×¡¿¡ÖÌµ½¤Àµ¡£¡×¡Ù¤ò12·î24Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î20Æü¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë2ÅÙÌÜ¤Î¥¢¥êー¥Ê¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¡ØDEZERT 47 AREA ONEMAN TOUR GRAND FINAL ¡ÖËÍ¤é¤Î²»³Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡Ù¤Î³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤ÊºîÉÊ¤Ë¡£2¶Ê¤¬Ê»µ¤µ¤ì¤¿Î¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¡¢¤¦¤Á¡Ö²Ð²Ö¡×¤Ï10·î29Æü¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤ÆÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¥·¥ó¥°¥ëÈ×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤ÎÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØDEZERT 47 AREA ONEMAN TOUR GRAND FINAL ¡ÖËÍ¤é¤Î²»³Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡Ù¤Î¾ÜºÙ¤âÈ¯É½¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ø¤Ò¤Þ¤ï¤ê²ñ¡Ù¤Ë¤Æ11·î10Æü23»þ¤Þ¤Ç¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ¡ÊÃêÁª¡Ë¤ò¼õÉÕÃæ¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë