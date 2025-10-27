この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【大手の格安】ついにOPPOからも2万5800円の格安タブレットが登場。「 OPPO Pad SE」は明るい画面と大容量バッテリーが魅力。メモリーがちょっと残念ですが

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【大手の格安】ついにOPPOからも2万5800円の格安タブレットが登場。「OPPO Pad SE」は明るい画面と大容量バッテリーが魅力。メモリーがちょっと残念ですが、のタイトルで、IT・ビジネス書作家の戸田覚さんが動画内でOPPOの新作タブレット「OPPO Pad SE」を徹底レビューしました。



戸田さんは動画の冒頭で「OPPOから手頃な価格でなかなかいいタブレット、画面もめちゃ綺麗ですよ、登場しました」と語り、OPPOの新機種を高く評価。額縁が細めで高級感があり、11インチのディスプレイは最大輝度500ニット、リフレッシュレート90Hzで「最大の特徴は、画面が綺麗なことだと思うんですよ」とその映像美を強調しました。



また「バッテリー9,340mAhなんですよ」「11インチで9,340mAhってかなり容量多いと思います。グッジョブ！」と、大手ならではの大容量バッテリーを称賛。ステレオスピーカーも「僕が聞いた中では一番、明確に一番いいのではないかな」と絶賛しました。



一方で注意点についても「メモリー4なんですよ。できれば8欲しいところ」「格安タブレットでもフィルム貼ってるモデルが多いんですが、このモデルはフィルム貼ってません」と冷静に分析。「パフォーマンスは中の下ぐらい」「ゲームとかにはおすすめしません。動画視聴だったらこれでいい」と推奨用途を限定しつつも、「安心して動画視聴用タブレットをなるべく値段を抑えて買いたいという方には、とてもいい選択肢だと思います」と、初心者やライトユーザーにおすすめできるとコメントしました。



最後に戸田さんは「75点つけました。戸田さん褒めてる割には点数あまり高くないね、と思うかもしれませんけど、やっぱり僕のチャンネルってベテランユーザーの方が多いので…ただ、安心して値段の安い動画視聴用タブレット欲しいという方には、いい選択肢だと思います」と改めて総括した。