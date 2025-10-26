ESSEonlineで2025年9月に公開された記事のなかから、ランキングTOP10入りした記事のひとつを紹介します。

画廊と美術館勤務を経て、現在は月4万円の年金を軸に「1日1000円」の暮らしを実践しているエッセイストの小笠原洋子さん（76歳）。普段は「もたないひとり暮らし」を楽しんでいる小笠原さんですが、そんななか、あえて買ったものがあるそう。節約生活を送る小笠原さんが買ってよかったと感じる2つのものについてご紹介します。

※ 記事の初出は2025年9月。年齢を含め内容は執筆時の状況です。

「除湿機」があれば、エアコンが苦手でも快適

節約に節約を重ねてきた10年以上前に「どうしてもこれだけは！」と思って購入した除湿機。今も現役で予想以上の働きをしています。水分の吸収率が高く、水がたまるとかなり重くなりますが、高さ50cmで持ち運びができる大きさです。価格は当時、1万円しませんでした。

まず雨の日の洗濯物干し。私が購入した除湿機は、強弱それぞれのパワーが選択でき、強のアイコンには洗濯物のマークがついています。乾燥機ほどは短時間で乾きませんが、室内を除湿しながら衣類を乾かせるので、それなりのメリットがあります。

次に雨季の室内湿度調整に役立ちます。築30年以上を経た集合住宅の一階にある私の住まいは、隣室との間の壁が結露します。もちろん押し入れなどの湿気も要注意。各部屋にエアコンが取りつけられる余裕がありませんので、部分的集中的に乾燥化をはかれる除湿機はなかなか優れものです。

センサーつきで2時間から6時間、気候に合わせて作動させておきますと、その部屋全体が快適な湿度になるのもありがたいことです。また就寝前にベッドのわきでスイッチオンにしておけば、寝室や寝具などの蒸し暑さを和らげてくれます。

エアコンも扇風機も苦手な私には、ジャストフィットの生活用品です。

いざという非常時にも役立つ「ラジオ」

なるべく所有物をもたない生活のなかで、最近私が増やしたものといえばラジオです。

これまでも、私はよくラジオを聴いてきたので、すでに生活必需品となっていました。かつては、軽さが気に入って愛用していた手のひらサイズのトランジスターラジオは、大型ラジオより安価でしたが、頻繁に聴く者にとっては意外と故障しやすく、何台も買い替える羽目になった経験上、買うなら形も質も上質な品を選びたかったのです。

ここ数年使ってきたラジオは好みの形で、便利な時計つきですが、コンセント差し込み型であり、電池と両有はできないタイプです。なおイヤフォンも装着できません。そこでスマホに慣れていない私は、非常用に、たとえば避難所でも聴けるイヤフォンつきで電池式で、かつハンドルがついた持ち運び可能のラジオを、先日購入しました。

しかし物価高の近年、ラジオといえどもお安くはない。それに、なるべくものをもたない暮らしをしている私にとって、ラジオ2台とは…と大いに逡巡しました。ともかく、量販店などの電気店を何店か見調べてみた結果、5000円もしないラジオに行きついたのです。

非常時にあわてて持ち運ぶにはやや重く、本体の色もわが家には明るすぎる点で迷いましたが、販売店から一度帰宅してよく考えた末、この一品を買いました。これまで寝室で使っていたラジオは居間に置き、寝室では、新しいラジオをイヤフォンで聴くことにしました。

ラジオは、備蓄食料品とともに、どんな節約家でも必要なものだと思っています。