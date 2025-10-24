日揮ＨＤが反発、イタリアのエナジードームと日本における協業検討目的にＭＯＵ締結

日揮ホールディングス<1963.T>が反発している。２３日の取引終了後、傘下の日揮がＣＯ２バッテリー技術を有するイタリアのエナジー・ドーム社と日本市場での協業検討を目的とした覚書（ＭＯＵ）を締結したと発表しており、好材料視されている。



ＣＯ２バッテリー技術は、ドーム状の貯蔵容器にコンプレッサーを用いてＣＯ２を圧縮・液化して貯蔵。貯蔵したＣＯ２は、夜間など電力需要が高まる時間帯に再加熱・膨張させてタービンを回し発電する仕組み。エナジー・ドーム社は、イタリア・サルデーニャ島に世界初のＣＯ２バッテリー商用プラントの運転を開始。各国におけるＣＯ２バッテリー技術の導入を進めており、今回のＭＯＵに基づき両社は、日本国内における本格的なＣＯ２バッテリー商用プラントの導入に向けた協業検討を実施するとしている。



