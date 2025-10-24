２４日前引けの日経平均株価は前日比６５７円５１銭高の４万９２９９円１２銭。前場のプライム市場の売買高概算は１０億４６１６万株、売買代金概算は２兆６１５８億円。値上がり銘柄数は８２５、値下がり銘柄数は７０４、変わらずは８４銘柄だった。



日経平均株価は大幅反発。前日のＮＹダウが１４４ドル高と反発し、ハイテク株などが買われ、ナスダック指数も上昇した。これを受けて、日経平均株価は４万９０００円台を回復してスタート。ソフトバンクグループ<9984.T>が急反発したほか、半導体関連株が値を上げ全体相場を押し上げた。日経平均株価の上昇幅は一時７００円を超え、２１日につけた最高値（４万９３１６円）を上回る場面があった。ＴＯＰＩＸは最高値を上回り推移している。



個別銘柄では、アドバンテスト<6857.T>やディスコ<6146.T>、レーザーテック<6920.T>が上昇し、キオクシアホールディングス<285A.T>が大幅高。フジクラ<5803.T>やＪＸ金属<5016.T>、日立製作所<6501.T>、トヨタ自動車<7203.T>も高い。半面、ＩＨＩ<7013.T>や三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>、任天堂<7974.T>が軟調で、ニデック<6594.T>が大幅安となった。



