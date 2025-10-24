先発投手充実ド軍 今季限りで引退カーショーにWS出場の可能性は？監督「出番があれば素晴らしい」
ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が23日（日本時間24日）、敵地トロントのロジャースセンターで、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第1戦前日の会見に出席した。
ドジャースは24日（同25日）の第1戦でスネル、25日（同26日）の第2戦では山本由伸が先発予定。第3戦はグラスノー、第4戦は大谷翔平が先発する可能性が高く、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）では全試合1失点で4連勝した。「これまで多くの名投手とプレー、対戦、指導してきた中でキャリア最高のローテーションか」と問われたロバーツ監督は「そう思うね。僕がプレーヤー・コーチとして関わった中では間違いなく最高の先発陣だ」と返答。「90年代のブレーブスみたいな殿堂級の集団と比べるにはまだ道のりがある」と断りながらも、「とはいえ今の投手たちは健康で、チームの軸になってる。ベストピッチャーが最も多くのアウトを取る、という理想的な形ができているよ」と説明した。
ドジャースはチーム生え抜きでサイ・ヤング賞を3度受賞した37歳、クレイトン・カーショー投手が今季限りでの引退を表明している。今ポストシーズン（PS）ではまだ1試合しか登板していないが、WSで起用する可能性について指揮官は「もちろん、どこかでクレイトンを投げさせられたら最高だよ。ただ、感情ではなく、その時に最もふさわしい選手を使う。それが監督としての判断。もし出番があれば素晴らしいね」とコメントするにとどめた。ロースター入りについては「入るよ」と明言した。