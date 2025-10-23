巨人・竹丸和幸（投手=鷺宮製作所）

広島・立石正広（内野手=創価大）

西武・小島大河（捕手=明大）

ドラフト前日の22日までに1位指名を公表したのは、この3球団のみだった。

残り9球団は黙して語らず。中には最下位に沈んだロッテのように「補強ポイントは全部だから」（サブロー監督）という切ない事情で公表しなかった球団もあるものの、大半は戦略上の理由だろう。

セ球団のスカウトは「結局のところ、今季は選手が不作なのです」と、こう続ける。

「例えば9球団が事前公表した2022年は豊作の年。実際、1位指名では2球団しかかぶらなかった。不作と言われた昨季も広島が宗山（現楽天）の指名を公表した広島1球団のみで、金丸（現中日）、西川（現ロッテ）を加えた3人に指名が集中。単独指名はヤクルトの中村だけでした。不作だと人気選手に指名が集中するので、外れ1位の駆け引きが重要になる。そんな時に競合覚悟で1位指名を公表すれば、『分が悪いクジは避けたい』と判断した他球団に、外れ1位候補を一本釣りされかねない。近年は有望な高校生でも進学を希望するケースが多く、候補不足に拍車をかけている」

今季のドラフトはスタンフォード大の佐々木麟太郎も候補とされており、注目度が高いが、果たしてどうなるか……。

ところで、佐々木麟太郎を指名したとしても、本人にメジャー球団入りの意思があれば、それが終わるまで指名した日本のプロ球団は待つ必要がある。大きなリスクを伴うわけだが、NPB球団はどこに勝機を見出しているのか。その意外な裏側とは。

