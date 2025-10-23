【金田 健也】「マイホーム事情」は高市総理誕生で赤信号か…！公明離脱、維新連立政権で加速する「住宅価格高騰」のヤバすぎる懸念

高市政権の「積極財政」と「低金利」

高市早苗氏が、いよいよ女性初の総理大臣に就任した。

高市政権は、住宅不動産市場にも大きな波紋を投げかけようとしている。

筆者はこれまでタワーマンション幻想や空き家問題をテーマに寄稿してきたが、今回は高市政権が住宅取得と不動産市場にどのような影響を与えるかにフォーカスする。政策論だけでなく市場の肌感覚も織り込み、読者の住宅選びの指針となる情報をお届けしたい。

高市首相は就任早々から「政府が主導して財政・金融政策を組み立て、需要を喚起する」と表明し、景気を下支えする積極財政を掲げている。高市氏は原材料費の高騰による物価上昇をコストプッシュ型のインフレと捉え、持続的な賃上げと需要の拡大を伴う「需要主導のインフレ」への転換を目指すと宣言した。同時に、金利引き上げには慎重で、低金利が継続する可能性が高い。

この環境下では、住宅ローン金利の上昇が抑えられ、借り入れしやすい状況が続くことで住宅需要が下支えされるだろう。一方で、円安や資材高によるコストプッシュ型インフレは建築費を押し上げており、住宅価格の高騰が落ち着くとは考えにくい。

「マンションバブル」は継続か崩壊か？

東京圏の新築マンション価格はバブルの様相を呈している。

新築と中古にわけて、以下にマンションを取り巻く環境を概観しておこう。

新築マンションの価格：不動産経済研究所の調べでは、2025年上半期の首都圏新築分譲マンションの平均価格は8958万円（前年同期比＋16.7％）で、東京23区の平均は1億3064万円と1億円台を超えている。2025年8月も首都圏の新築マンション平均価格が1億0325万円に達し、1億円台が定着した。

中古マンションの価格：同じく首都圏の中古マンション平均価格は4749万円と13ヵ月連続で上昇し、東京23区では前年同月比35％の上昇を記録した。坪単価では首都圏平均427.1万円/坪（約7.6％増）、東京23区では554.0万円/坪（約9.6％増）で25四半期連続の上昇となっている。

このように、首都圏の新築マンション価格はかつてない高値を付けている。

その背景には、日本の不動産が依然として「世界水準では割安」と映り、円安を追い風に海外投資マネーが流入していることが挙げられる。

高市総理は、財政悪化や低金利を背景にした円売りによる円安を一定程度容認しているように見え、この流れは当面続くと見られる。一方、実需については、低金利環境と共働き世帯、いわゆる“パワーカップル”の増加を背景に、底堅く推移することが予想される。

外国からの投資に関しては、高市総理自身が総裁選において、外国資本による無秩序な土地取得や地域社会との摩擦を懸念する立場を明確にしていた。

維新との連立合意書では、外国人および外国資本による土地取得規制を強化する法案を、26年通常国会で策定する方針が盛り込まれた。さらに、発足した高市新内閣では、閣僚ポストとして「外国人との秩序ある共生社会推進」を新設し、小野田紀美経済安全保障担当相が兼務することとなった。

こうした動きは、千代田区や神戸市が導入している転売規制や空室税といったローカル施策が、政府レベルで全国的に広がる可能性を示唆しており、外国資本の参入には一定の歯止めがかかるかもしれない。

筆者はこれまでマンション価格の高騰により、本来住みたい人が住めなくなる状況を「オーバーレジデンシズム」と名づけ、警鐘を鳴らしてきた。高市総理には現状を放置するのではなく、政策対応に踏み出してほしい。

「公明党連立離脱」でどう変わるのか？

日本の政治において、国土交通省は長らく「公明党の指定席」と呼ばれてきた。

過去10年以上にわたり、公明党出身の大臣がこのポストを務め、インフラ整備、公共投資、住宅政策、都市再開発、交通・土地政策といった、国民生活の基盤に関わる領域を一手に担ってきた。

この構図の背景には、自民党内部における建設・不動産分野の利権――いわゆる“建設族議員”構造――を、党内主流派の直接支配から切り離し、公明党を“中間調整役”として配置することで、利権偏重のイメージを緩和する狙いがあったとされる。いわば、公明党は政治的緩衝材として、与党内の力学バランスを保ちつつ、国交省を通じて公共事業と住宅政策の安定運営を支えてきた存在だったのだ。

公明党が国土交通省を担ってきた期間、住宅政策の中核に据えられていたのは「ストック重視」と「生活者支援」だった。空き家対策、住宅リフォーム支援、子育て世帯や高齢者の住宅取得補助といった施策は、華やかな開発型政策とは異なり、地に足のついた“社会基盤政策”として機能してきたと言える。

しかし、公明党が政権の外に出ることで、この系譜が揺らぎはしないだろうか。

所得水準や購買力のある層を優遇する方向にシフトする可能性があるのだ。

高市総理への要望

都市部ですでに“オーバーレジデンシズム”が顕在化しているいま、中間層が住宅取得からさらに遠ざかってしまえば、社会は健全性を失ってしまう。高市政権には、住宅を「投資」ではなく「暮らしの基盤」として捉える原点を忘れないでほしい。

アフォーダブル住宅（手の届く価格帯の住宅）の供給や取得支援など、住宅を必要とする世帯に確実に行き渡るセーフティーネットとしての住宅政策を推進することを強く望みたい。

では、高市早苗政権が発足した後、住宅は「買い」なのか、「待ち」なのか。

後編『マイホーム、高市政権下で「買い」か「待ち」か…？バブルが膨らむ不動産市場で「マンション」と「戸建」の決定的ちがいをプロが解説します！』では、この永遠のテーマに迫っていこう。

【つづきを読む】マイホーム、高市政権下で「買い」か「待ち」か…？バブルが膨らむ不動産市場で「マンション」と「戸建」の決定的ちがいをプロが解説します！