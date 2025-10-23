巨人はどう出る？

巨人がドラフト前日の10月22日、1位指名を鷺宮製作所の竹丸和幸投手（23）とすることを公表した。即戦力の左投手である。だが、ドラフト会議の前までは、｢巨人の出方が分からない」という、声が複数の球団スタッフから挙がっていた。

今シーズンオフにポスティングシステムによるメジャーリーグ挑戦が決まった主砲・岡本和真（29）の後継者を探すのであれば、大学球界ナンバー1内野手とも称される創価大学・立石正広（21・創価大4年／右投右打）か、スタンフォード大学留学中の佐々木麟太郎（20・同大2年／右投左打）などの1位入札が予想された。

岡本には残留報道もあったが

しかし、今季優勝を逃がした原因は得点力不足だけではない。先発投手の頭数すら足らない状況だ。菅野智之（36）の抜けた穴を埋めきれず、また、ローテーションの主軸になるはずだった戸郷翔征（25）も不振、左腕・グリフィン（30）は故障が多く、来シーズンの契約についても「メジャーリーグとの交渉次第」と流動的だ。

「先発投手の補強は必至な状況ですが、その中でも高校生投手の石垣元気（318・健大高崎3年／右投両打）との面談に時間を掛けていました」（在阪球団スカウト）

160キロ近い剛球を投げる石垣の将来性は｢二重丸」だが、「育成に時間をかけている余裕なんてないはず」との意見も多く聞かれた。

巨人の1位入札は強打者なのか、それとも、即戦力投手か。あえて将来性重視で行くのか……他球団の関係者にはさっぱり見当がつかなかったのである。

水野雄仁氏（60）が2021年にスカウト部長に着任して以来、巨人の指名が読めなくなったとの声が多く聞かれるようになった。スカウト部長として2回目となった22年ドラフト会議では、1位・浅野翔吾（20）、2位・萩尾匡也（24）と、高校生と大学生の外野手を獲り、23年は高校生の指名を見送り。昨季は、上位3人が内野手だった（高校生1人、大学生2人）。バランスを無視したような指名に他球団は驚いていたが、今年は｢面談」でも独特な動きを見せていた。

「面談」の中身

「高校生投手ではナンバー1とされる石垣とプロ側との面談が解禁された9月22日、先陣を切って臨んだのが巨人とヤクルトでした」（アマチュア野球担当記者）

その面談後、巨人・大場豊千スカウトと石垣の双方が会見に応じている。石垣は「色々と巨人のことを知ることができ、良かったです」と答え、｢具体的には？」と質問されると、「野球の話もしたんですが……」と苦笑いしていた。さらに大場スカウトの印象を聞かれ、｢面白い方で、楽しい時間になりました」と笑みをこぼしていた。

アマチュア選手と面談する場合、プロ側のスカウトは選手をどれだけ高く評価しているかを語り、球団の育成カリキュラムや練習施設の説明に大半の時間を掛けるのが一般的だ。しかし、今回の巨人との面談は違ったようだ。地元関係者やアマチュア野球担当記者の話を総合すると、寮生活や家族のこと、人生の目標、学校の授業内容の質問を石垣は受けたという。

「堅苦しい雰囲気にしないよう、大場スカウトが明るく努めたのではないでしょうか」（前出・同）

他球団スカウトによると、プロ側の立場からすると、お目当ての高校球児とは面談だけではなく、普段の視察でも会話（雑談）が出来たらと思っているという。会話をすればその球児の性格も分かる。性格が分かれば、｢ウチの球団に合うかどうか」も判断できる。上下関係が厳しい球団もあれば、そうでない球団もある。また、監督、コーチの方針で「なぜこの練習をするのか｣を説明し、納得させてから指導する球団もあれば、｢本人がどこが足らないのかが分かるまで教えない」という接し方をする球団もある。そうした球団のやり方、雰囲気に合わない選手であれば指名を見送るそうだ。

大場スカウトが野球以外の話にも時間を割いたのであれば、160キロ近い剛速球を投げ込む逸材の性格を把握しようとしていたのではないだろうか。もっとも、先発投手不足に苦しんだ今季の敗因を考えれば、巨人に将来性はあるが育成に時間がかかる高校生を1位入札する余裕はないはず。また、巨人は石垣と面談した翌日、同校の左腕・佐藤龍月（18・3年／左投左打）とも話をしている。

「大学生スラッガーではナンバー1の立石とも面談していますが、12球団では大トリになってしまいました。立石の長所は右方向にも長打が打てること。今季、立石はセカンドを守っています。小さいスローイングができることもアピールでき、プロ側の評価はさらに高まりました。セカンドが守れるということでサードは無難にこなせると巨人側は見ているようです」（前出・同）

やっぱり岡本和真の後継者が欲しいのか――水野スカウト部長は6月の大学選手権でその立石を視察しているが、吉村禎章編成本部長（62）も同伴していた。編成部門のツートップが揃って出向いたことで｢立石が本命」と見る向きも強まったが、スカウト部長は4月に米サンフランシスコ入りし、スタンフォード大学の佐々木麟太郎を直接視察している。一部メディアの取材で｢佐々木指名」の可能性を問われた際、

「それはなんとも言えないね」

と煙に巻いたが、今秋のドラフト会議で指名しておかなければ、来年7月のメジャーリーグのドラフト会議で奪われてしまう可能性もある。

総合格闘家を兄に持つ強力打者

「ポスト岡本｣をめぐる過程で、一人の選手に注目が集まっている。

「巨人は大阪学院大の外野手で、人気総合格闘家・エドポロ・キングを兄に持つ、エドポロ・ケイン（22・4年／右投右打）の視察にも熱心で、関西六大学リーグの試合を4人体制で視察していました。身長は189センチと大きく、8月の大商大との練習試合ではレフト後方の防球ネットを超える超特大の場外ホームランを放っています。打球の飛距離、肩の強さ、走力はピカイチ。守備はこれからですが、27年からセ・リーグもDH制が導入されるので問題はないでしょう」（在阪球団スタッフ）

エドポロ・ケインは父がナイジェリア人で母が韓国人のハーフ。巨人の視察直後、彼は左手有鈎骨を骨折したが、7月から練習を再開。防球ネット超えの推定140メートル弾は実戦感覚を取り戻そうとしていた時期に出たもので、秋季リーグ戦では3本塁打11打点と復活を予感させる活躍も見せている（10月20日時点）。

バットコンタクト率は高くないが、雰囲気は日本ハムの万波中正（25）に近い。巨人はリチャード（26）の覚醒に成功しているだけに、指名リストの上位に含まれている可能性が高い。1位指名を即戦力左腕と決めたが、今年も水野スカウト部長がサプライズを仕掛けてきそうだ。

