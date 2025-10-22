コメダ珈琲店、秋冬定番「純栗ぃむ」や鳴門金時を使った「ごまいもんぶらん」など、秋冬限定のケーキを発売

コメダ珈琲店は、秋冬の新作ケーキ「ごちそうカスタード」「ごまいもんぶらん」「アプリコットショコラ」を2025年10月29日から販売する。なお、秋冬定番ケーキ「純栗ぃむ」は、9月3日から先行して販売開始している。いずれも持ち帰り可能。

販売価格:各530円〜590円(税込)

※店舗によって価格が異なる。

販売期間:2025年10月29日〜2026年3月上旬予定

販売店舗:全国のコメダ珈琲店

◆ごちそうカスタード

カラメルが染み込んだスポンジと、やさしい口どけのカスタードクリームを組み合わせたドームケーキ。天面はカラメルで仕上げ、側面にはアーモンドをトッピングした。カスタードクリームのやさしい甘さと、ほろ苦く香ばしいカラメルの組み合わせが楽しめる。

コメダ珈琲店「ごちそうカスタード」

◆ごまいもんぶらん【鳴門金時使用】

ココアスポンジに黒ごまホイップを合わせ、仕上げに鳴門金時クリームを絞った、まろやかな甘みのモンブラン。鳴門金時クリームの甘さ、黒ごまホイップの香ばしさ、なめらかな口どけの甘さが楽しめる。

コメダ珈琲店「ごまいもんぶらん」

◆アプリコットショコラ

ビターなショコラと甘酸っぱいアプリコットソースが引き立て合うショコラケーキ。しっとりとしたショコラ生地にアプリコットソースを3層に重ね、華やかな香りと酸味が広がる。仕上げに、ショコラ生地の表面を、パリッと艶やかにコーティングした。

コメダ珈琲店「アプリコットショコラ」

◆純栗ぃむ

栗のおいしさが詰まった、シンプルかつ味わい深い秋冬の定番ケーキ。スポンジの上に、ホイップとマロンクリームを絞り、栗のグラッセをトッピングした。

コメダ珈琲店「純栗ぃむ」

