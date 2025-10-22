リヴァプール遠藤航、練習復帰！「エンドウが戻ってきた、みんな笑顔だ」と現地

日本代表のキャプテンである遠藤航が所属するリヴァプールは、昨シーズンのイングランド・プレミアリーグで優勝を飾った世界的強豪クラブ。

ただ、今シーズンは開幕7連勝となった後、4連敗と調子を崩している。

遠藤は今月4日のチェルシー戦後にハムストリングの故障が判明し、今月の日本代表戦は欠場。

リヴァプールは22日にUEFAチャンピオンズリーグのフランクフルト戦を控えているが、遠藤はトレーニングに戻ってきた。

このほど、クラブ公式YouTubeチャンネルは公開練習の様子を配信。遠藤は、モハメド・サラーらとテニスボールを使った練習で笑顔を見せていた。

Xのフォロワー数105万人を誇るリヴァプール系サイト『This Is Anfield』は、「遠藤が戻ってきた、選手はみんな笑顔だ！週末に足首を痛めたライアン・フラーフェンベルフは公開練習に参加せず。遠藤の起用も検討されているが、ハムストリングの負傷から回復したばかりなので、代役としてより可能性が高いのはカーティス・ジョーンズだろう」と伝えている。

フランクフルトには日本代表MF堂安律が所属しており、欧州最高峰の舞台で日本人対決の実現はなるかが注目される。

なお、もしリヴァプールが公式戦5連敗となれば、1953年以来のワースト記録になるそう。