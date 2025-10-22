フランス・パリの博物館で9月、展示されていた金塊4個などが盗まれた事件で、中国籍の24歳の女がスペインで逮捕されました。

【映像】盗まれたとみられる金塊

パリの国立自然史博物館で9月16日未明、展示されていた金塊4個と金が含まれた鉱物1個が盗まれました。重さは合わせて約6kgで、金としての価値は150万ユーロ、2億6000万円相当です。

犯人グループは、展示ケースのガラスをガスバーナーで溶かして盗み出し、現場には電動カッターやのこぎり、ガスバーナーなどが残されていました。

パリの検察当局は21日、この事件に関与した疑いで、中国籍の24歳の女が9月30日にバルセロナでスペイン当局に逮捕され、フランスに身柄を引き渡されたと発表しました。女は逮捕された際、溶かした状態の金約1kgを所持していたということです。

携帯電話の分析で、女は事件当日にフランスを既に出国していて、中国に戻ろうとしていたことがわかりました。

フランスでは9月4日にも、中部のリモージュにある国立博物館で14〜18世紀に中国・景徳鎮で作られた陶磁器3点、650万ユーロ、約11億4000万円相当が盗まれました。

また19日には、パリのルーブル美術館で、経済的な価値だけで8800万ユーロ、155億円相当の宝飾品9点が奪われるなど、文化財を狙った事件が相次いでいます。（ANNニュース）