フランスの「ポンピドゥーセンター・メス」に展示されていたカテラン氏の作品「コメディアン」/Jean-Christophe Verhaegen/AFP/Getty Images（CNN）イタリア人アーティスト、マウリツィオ・カテラン氏の論議を呼んでいる美術作品、「コメディアン」の一部を構成するバナナが盗まれる事件があり、フランスの美術館が告訴した。現場はフランス東部メスにある「ポンピドゥーセンター・メス」。美術館の5月31日の声明によると、同日、