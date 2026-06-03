(C)2025 LOS DESERTORES FILMS, A.I.E., TELEFÓNICA AUDIOVISUAL DIGITAL, S.L.U.,FILMES DA ERMIDA, S.L., EL DESEO DA, S.L.U., URI FILMS, S.L.,4A4 近年、配信サービスの普及によって自宅での映画鑑賞環境は劇的に進化したが、それでもなお「これは絶対に、映画館の大画面と大音響で浴びなければならない」と確信させる、“怪物”のような映画が時折現れる。 6月5日から日本公開がスタートしたスペイ