ドジャースの対戦相手がブルージェイズに決定

米大リーグのブルージェイズは20日（日本時間21日）、本拠地カナダ・トロントで行われたマリナーズとのア・リーグ優勝決定シリーズ（ALCS）第7戦を4-3で制し、通算4勝3敗でワールドシリーズ（WS）進出を決めた。24日（同25日）からドジャースと激突するが、ALCSでMVPを獲得したブラディミール・ゲレーロJr.内野手に震える日本人ファンが続出している。

勝った方がドジャースが待つワールドシリーズに進出する大一番。ブルージェイズは2点ビハインドの7回1死二、三塁からスプリンガーが左翼スタンドへ3ランを放ち、劇的な逆転勝利を手にした。ALCSのMVPには、7試合で10安打3本塁打、OPS1.330を記録したブラディミール・ゲレーロJr.内野手が選出された。

2021年には大谷翔平（当時エンゼルス）と激しい本塁打王争いを繰り広げ、48本でキングになったゲレーロJr.。ヤンキースとの地区シリーズ4試合を含めると、今年のポストシーズン11試合で打率.442、6本塁打、12打点、OPS1.440と驚異的な成績を残している。

大谷はポストシーズン10試合で5本塁打。大谷超えPS6発の大砲はWSで最大級の警戒が必要で、X上の日本人ファンも震えあがっている。

「めっちゃ打ちまくってんのな」

「化け物すぎる」

「いくらなんでも打ちすぎだよなこれはw」

「ドジャースにとっては、ゲレーロjr要注意だな」

「ゲレーロjrだ怖ぇえええ」

WSは24日（日本時間25日）にトロントで開幕。大谷が投手としてゲレーロJr.と対峙する可能性も高く、「激アツやろ」「絶好調のゲレーロJr.対投手大谷が楽しみすぎる」といった声も上がっていた。



（THE ANSWER編集部）