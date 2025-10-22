スポーツニッポン新聞社が制定する「2025年度プロ野球最優秀バッテリー賞」の選考委員会は21日、セ・リーグは阪神の村上頌樹投手（27）―坂本誠志郎捕手（31）、パ・リーグは日本ハムの伊藤大海投手（28）―伏見寅威捕手（35）を選んだと発表した。4選手ともに初受賞。村上の全登板でマスクをかぶった坂本は、二人三脚での歩みを「感慨深い」と語った。4選手には賞金100万円が贈られる。

【村上頌樹】

1シーズン戦えば、いいときもあれば悪いときもある。最多勝利、勝率第1位、最多奪三振に加えてバッテリー賞を初めて受賞した村上は、坂本のリードに感謝した。

「状態が悪くても配球で散らしてくれる。本当に助かりました」

女房役に助けられた印象的なゲームがある。7月4日DeNA戦は、ブルペンから直球が走らず不安が先行した。マウンドでも状態は平行線にもかかわらず、7回5安打1失点で白星を手にした。

「あの試合、本当に調子が良くなかった。（坂本）誠志郎さんもそれを分かっていた。でも、なぜか3回までパーフェクトに抑えられて、“なんでですかね？”“逆に怖いな”みたいな話をベンチでしたんですよね。自分のいいところを引き出してくれて、本当に感謝しかないですね」

2人で勝利を重ね、リーグ優勝にも貢献した。「あとは日本シリーズ。それを達成できれば、本当にいい一年って言えるんじゃないかな」。最後の1ピースも、2人で埋める。（倉世古 洋平）