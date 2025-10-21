【ユニクロ秋服】何買う？→ 40代オシャレさん着用「チェックシャツ」が正解かも！

日に日に涼しさが増し、季節の深まりを感じるこの頃。そろそろ温もりのあるアイテムを取り入れたくなる時期です。FTN編集部では、おしゃれなインフルエンサーのコーデをチェックしていたところ、【ユニクロ】の「チェックシャツ」を取り入れたコーデを複数発見。やわらかなフランネル素材に、上品なオンブレーチェックが映えるシャツは、いつものコーデに加えるだけで、季節感をさりげなくプラスできそう。今回は大人の女性にぴったりなチェックシャツを、旬の着こなしとともにご紹介します。

秋らしい色味が目をひくチェックシャツ

【ユニクロ】「フランネルチェックシャツ」各\3,990（税込）

コットン100％のフランネル素材を使用したチェックシャツ。「表はなめらか、裏はふっくらやわらかくあたたかみのある風合い」と公式サイトにあるとおり、ふんわりとした秋らしい素材感を楽しめそう。色が滲んだようなオンブレーチェックもぬくもりを感じさせ、1枚プラスするだけで秋の気分がグッと盛り上がるはず。

さっと羽織るだけ！ 大人の洗練カジュアルコーデ

40代のおしゃれインフルエンサーの@ma_anmiさんは、「少し大きめサイズを選ぶと着回しの幅が広がる気がする」とコメントを添え、チェックシャツの着こなしを披露。デニムとTシャツのシンプルなコーデでも、さっと羽織るだけでこなれた印象に。サイズはMサイズを着用しているようですが、男女兼用のゆとりのあるサイズ感のおかげで、程よいリラックスムードを感じられます。

クロップド丈アレンジで、フェミニンな着こなしも楽しめる！

メンズライクになりそうなチェックシャツですが、裾をフロントできゅっと結べば一気に女性らしいムードに。腰位置を高く見せられて、スタイルアップも叶いそう。襟を後ろに抜いて、さりげなく首元の肌見せを狙えばさらにフェミニンな印象に。落ち着いた色味のチェック柄も大人っぽく、全体がグッと洗練された雰囲気にまとまっています。

肩掛けで手軽に秋コーデ

チェックシャツはガーリーなワンピースとも好相性。肩掛けすれば程よくカジュアルダウンされ、こなれた印象に仕上がります。暑さが残る日にもアクセサリー感覚で秋らしさを添えられるのがうれしいポイント。今から冬まで活躍しそうなので、1枚持っておくと重宝するかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@ma_anmi様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：M.yabu