助産師が断言「長期授乳・夜間授乳は子どもの心を豊かに！デメリットよりメリットを信じて」

人気の子育てチャンネルでおなじみ、12人産んだ助産師HISAKOさんが、自身のYouTube動画「【反論無用】ダラダラ授乳や長期授乳って幸せ！おっぱい星人の我が子最高！！（お手紙シリーズ）」を配信。動画では、SNSや育児アプリで話題になりがちな「授乳のリズム」を巡る世間の声に対して、「いろんな考え方があるけれど、親子のハッピーが一番大事！」と熱く語った。



HISAKOさんは「生後3ヶ月や6ヶ月になると『そろそろ授乳のリズムを整えましょう』といった意見が溢れるけど、実際は“おっぱいを加えさせれば赤ちゃんが黙ってくれて楽”というママのリアルな思いもある。『これをエゴって言われたらどうしよう』と悩んでいるママもいっぱいいると思う」と率直な体験を披露。動画内では、視聴者から寄せられた「ダラダラ授乳で育てているけど幸せ」「おっぱいは心の栄養剤」という実感のこもったお手紙も紹介した。



特に印象的だったのは、「4歳までおっぱいを吸わせてくれた母のおかげで、私にはとても幸せな記憶が残りました」といった体験談。これに対しHISAKOさんは「4歳児のリアルな記憶、それが“ママ大好き、おっぱいってすごい！”というポジティブなものなのがすばらしい。おっぱいが子どもの心をこんなにも豊かにする側面を、ぜひ知ってほしい」と強調。加えて、「SNSや育児アプリの情報を鵜呑みにして悩む必要はない。大切なのは“ママと子どもが互いに笑顔でハッピーでいられること”なんです」とアドバイスした。



リズム授乳のすすめや、長期・夜間授乳のデメリット（虫歯や睡眠トラブルなど）についても多様な意見がある中、「デメリットも確かにあるけれど、それを上回るメリットがあるなら自信を持ってほしい。それぞれの親子にとっての正解がある」とHISAKOさん。「自分なりのハッピーな子育て方法を見つけて、それを貫けばいい」と呼びかけている。



動画の最後には、「迷っているママは、幼い頃のおっぱいの“幸せ記憶”を思い出して、自分の選択に自信を持ってほしい」とコメント。「またみなさんが私を通して伝えたいことがあれば、どしどしお手紙をお寄せください」と視聴者にメッセージを送り、「子育てで悩んでいる全てのママたちへの応援エール」で締めくくった。