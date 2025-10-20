森永製菓（東京都港区）が、サンリオ（東京都品川区）の人気キャラクター「シナモロール」とコラボレーションした「チョコボール＜北海道ミルク＞」を、10月21日から期間限定で発売します。

キョロちゃんと“おそろい衣装”でコラボ

「チョコボール＜北海道ミルク＞」は、サクサク食感のビスケットを、北海道産全粉乳を使用したホワイトチョコレートでコーティングした商品。今回のコラボパッケージには、牛柄の「キョロちゃん」と、“キョロちゃんキャップ”をかぶったシナモロールがデザインされています。数量限定につき、なくなり次第終了です。

また、「チョコボール」シリーズの定番商品「ピーナッツ」「キャラメル」「いちご」も、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」「ポチャッコ」「マイメロディ」とキョロちゃんが“おそろい衣装”でコラボした限定デザインになって登場。コラボパッケージは2026年1月（予定）までの期間限定で、10月下旬より順次切り替わります。

いずれも価格はオープン。全国で販売されます。

SNSでは、キョロちゃんとサンリオキャラクターズの“人気キャラクター同士の共演”が話題に。「うわーかわいい！」「夢のコラボだ」「キョロちゃんの帽子かわいー」「たぶん買ってしまうw」「チョコボール好きだからうれしい」「推しの味いっぱい食べます」「かわいいキャラクター同士のコラボ楽しみです」など、“かわいい”の声が多く上がっています。