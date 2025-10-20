この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

登録10万人YouTube配信者・FPが激推し「老後不安は“2年再雇用”ですべて解決！」本当に得する6つの理由とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気YouTubeチャンネル「おかまもチャンネル」の登録10万人配信者でファイナンシャルプランナーの秋山ひろ氏が、『【新常識】60歳即退職はリスク大！／再雇用で2年働くメリット6つの真実』をテーマに、定年後に何歳まで働くべきかについて自身の知見を惜しみなく披露した。



動画内で秋山氏は「定年60歳としたら、再雇用で2年だけ頑張ってみてはどうですか？」と提案。その理由として、「投資などもあるが、老後対策で一番有効なのが間違いなく長く働くこと。これが最強」と“ワークロンガー（長く働く）”の意義を、厚生労働省のデータを参照しつつ力説した。



さらに、「60歳以上で仕事を続けている人は、働いていない人と比べて死亡までの期間が3年、認知機能は4年、糖尿病発症は8年も差が出る」など、健康面でのデータも挙げて「働き続けることは健康にも最強」と科学的根拠とともに持論をサポート。「60歳で引退して楽になりたい気持ちも分かるが、2年だけでも働けば違う」と語った。



現実的なメリットにも踏み込んだ。「実は定年退職した翌年に無収入なのにいきなり住民税50万円の請求が来る」とし、自身や知人のリアルな体験談から「再雇用なら給料からの天引きで“ドカンと来ない”。痛みは最小限になる」と独特の視点を提示。



さらに「同日特措（同日得喪）」という社会保険料を安くする特例や、「高年齢雇用継続給付金」で下がった給料をカバーできるしくみについても解説。秋山氏は「この給付金をあてにして2年頑張るほどじゃないが、おまけ的に知っとくと得」としつつ、制度改正にも注意を促した。



また、「2年厚生年金に入り続けると年に4～6万円増える。月5000円上乗せは小さいようで大きい」と実利面も言及し、「結局避けようのない事実として、ワークロンガーが一番大事。詐欺みたいな投資話より“長く働く”が王道」と結論付けた。



